Криницкий Михаил


СОБЫТИЯ


03.12.2025 Учёные МФТИ создали нейросеть для прогнозирования экстремальных ветров в Арктике 1
07.03.2024 Искусственный интеллект обучили обнаруживать дельфинов по свисту 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Криницкий Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1974 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6002 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7395 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4065 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9765 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5882 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73009 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12353 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18012 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 261 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 46 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 596 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 759 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1929 1
Зоология - наука о животных 2790 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2914 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4326 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
РАН - Российская академия наук 2011 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1080 1
