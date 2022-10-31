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Бизнес Инвестиции и M&A
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Группа компаний AXELOT расширяет свой бизнес в сторону автоматизации производственных процессов промышленных предприятий

К ГК AXELOT присоединяется компания «Резон» – разработчик решений для управления производственными процессами современного промышленного предприятия. Об этом CNews сообщили представители ГК AXELOT.

Компания «Резон» работает на рынке автоматизации промышленных предприятий с 1997 г. и за это время накопила огромную отраслевую экспертизу. Компания является разработчиком таких тиражных продуктов, как «Резон MES», который направлен на автоматизацию производственных технологических процессов на цеховом уровне, и «Резон мясокомбинат», предназначенный для автоматизации планирования производства и учета производственных затрат на предприятиях мясопереработки. Компания «Резон» за время своей работы выполнила более 500 проектов.

Вхождение компании «Резон» в ГК AXELOT даст технологический и экспертный толчок для развития всей группы компаний, а также позволит сформировать более комплексное предложение для клиентов, в особенности для производственных предприятий.

Кроме этого планируется существенное технологическое развитие продуктовой линейки и методологии проектного управления за счет технологий компаний AXELOT, DATAREON и SOFROS, входящих в ГК AXELOT.

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