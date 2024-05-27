Начались поставки комплектующих для первого полностью российского спутника связи «Экспресс-АМУ4»

В России «Росэлектроника» завершила разработку комплектующих для космического аппарата «Экспресс-АМУ4» в виде актуаторов сверхвысокочастотных (СВЧ) переключателей. Изделия будут использоваться для управления полезной нагрузкой спутника. Поставка устройств на конец мая 2024 г. уже началась.

Старт поставок комплектующих

Предприятия «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработали и уже приступили к поставкам аппаратуры для первого полностью отечественного спутника связи. Разработкой актуаторов в составе «Росэлектроники» занималось Специальное конструкторское бюро по релейной технике (СКТБ РТ).

Актуаторы позволят СВЧ-переключателям коммутировать радиосигналы Ku- и C-диапазона, обеспечивая передачу данных, в том числе цифровое телевещание. Об этом в конце мая 2024 г. информирует пресс-служба корпорации.

«При разработке новой ЭКБ особое внимание уделялось отказоустойчивости изделий и системе телеметрии, поскольку актуаторы будут использоваться в полезной нагрузке космического аппарата. До середины 2025 г. мы намерены передать заказчику весь запланированный объем комплектующих», – сказал генеральный директор СКТБ РТ Алексей Дымовских.

Спутник связи «Экспресс-АМУ4» станет первым аппаратом в России, изготовленным без использования иностранных комплектующих. Его разработчиком является входящая в Госкорпорацию Роскосмос компания «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева». В основе данного спутника применяется платформа среднего класса «Экспресс-1000» разработки фирмы Решетнева, а его гарантированный срок службы составляет 15 лет. Аппарат создан для обеспечения широкого спектра услуг спутниковой телекоммуникации.

Запуск аппарата «Экспресс-АМУ4» планируется на 2026 г. С помощью спутника будут обеспечиваться услуги спутниковой связи и вещания на территории европейской части России, а также стран Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки и части Северной Америки. «Экспресс-АМУ4» будет работать в Ku-, C- и L-диапазонах.

Полностью отечественные спутники связи

В 2022 г. был заключен контракт между ГПК и ИСС. им. М.В. Решетнева на разработку полностью российского спутника связи «Экспресс-АМУ4», включая платформу и полезную нагрузку. В его работе зоне обслуживания будет Европа, Америка и Африка. В кооперации по производству данного спутника участвует около 30 российских подрядчиков.

Основной проблемой импортозамещения стала отсутствие отечественной компонентной базы и нарушение старых цепочек производственной кооперации, в которых участвовали иностранные компании. В результате российским компаниям сложно найти надежных поставщиков и поддерживать качество продукции, что приводит к задержкам и увеличению затрат. В производимых российских спутниках связи полезную нагрузку пришлось заменить на 65%, в спутниковых приборах – на 91%. Тем не менее, на май 2024 г. все решения по импортозамещения в спутниках связи реализованы.

Спутниковая связь использует комбинацию орбитальных спутников над Землей и наземных станций для передачи и ретрансляции информации с помощью микроволн из одной точки Земли в другую. После приема сигнала орбитальным спутником бортовые усилители повышают уровень сигнала и изменяют его частоту, после чего он передается обратно на наземную станцию. Этот этап также называется «ретранслятором». Наконец, эти передатчики посылают один или несколько сигналов на наземные станции по всему миру на Земле. Это называется «нисходящий канал».

Отдельный вопрос был с производством в России усилителей мощности. В 2023 г. их было произведено 70 штук, что недостаточно для обновления российской спутниковой группировки. Но к 2027-2028 гг. объемы производства планируется увеличить до 200 штук в год.

Впервые в новейшей российской истории начнется конкуренция между производителями спутников. По информации ТАСС, в подмосковном Щелково будет запущен завод «Газпром СПКА», который составит конкуренцию ИСС. им. М.В. Решетнева. По данным государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», к 2030 г. будет осуществлена замена семи спутников связи с 261 транспондерами на борту.

Cпутники связи

На конец мая 2024 г. на разных орбитах работают более трех тысяч спутников связи, и миллионы людей по всему миру пользуются спутниковой связью для обеспечения сотовой связи, радиосвязи, телевидения, широкополосной связи и военных приложений. Спутниковая связь - это передача информации с помощью искусственных спутников, выведенных на орбиту Земли, которые передают и ретранслируют информацию из одного места в другое в глобальном масштабе.

Спутниковые компании обеспечивают развитие инфраструктуры, технологии и решения для правительств, организаций, отраслей промышленности и, в конечном счете, частных лиц для передачи информации с помощью спутниковой связи.

Спутниковая связь открывает доступ к услугам голосовой связи и передачи данных по всему миру в местах, где наземная сотовая и широкополосная связь недоступна или покрытие сети неравномерно, что делает наземную связь более устойчивой - например, через Мировой океан, при полетах на высоте 10-12 км или в отдаленных местах на суше. Например, услуги спутниковой связи в России используются каждый день в телекоммуникации, теле- и радиовещание, в навигации GPS/ГЛОНАСС (глобальная система позиционирования). Благодаря новым технологическим достижениям спутниковая связь открывает путь к созданию более взаимосвязанного мира с бесконечными возможностями, такими как беспилотные летательные аппараты (БПЛА), автономный транспорт, мониторинг урожая и усилия по обеспечению устойчивого развития.

Для того чтобы завершить спутниковую сеть, все спутниковые сообщения отправляются и принимаются через станции спутникового доступа (SAS), через плоские панели (электронные управляемые решетки) или антенны (круговые отражатели). Именно здесь информация обрабатывается и доставляется по назначению.

Наземные станции, как правило, находятся в фиксированных точках планеты, однако в последние годы технологические инновации для земных станций позволили оптимизировать уровень сигнала и увеличить объем передаваемых данных. Это упрощает прием и передачу сигнала во время движения, например, при использовании Wi-Fi в самолете, сетей 5G, спутникового сбора новостей и других приложений для мобильности.