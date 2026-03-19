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РЛС L-диапазон диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.03.2026 Роспотребнадзор строит собственную защищенную сеть за миллиарды рублей 1
25.11.2025 Магистральные линии связи в России близки к предельному сроку эксплуатации 1
04.06.2024 «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников. Не дали денег 1
27.05.2024 Начались поставки комплектующих для первого полностью российского спутника связи «Экспресс-АМУ4» 1
05.04.2024 Конкуренты «Триколор» отказались от его системы кодирования. Государству пришлось создать свою 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
06.01.2023 В Android-смартфоны внедрят уникальную «фишку» новейших iPhone 14 1
08.02.2022 Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей 1
21.09.2021 РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России 1
04.02.2019 Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 1
23.07.2018 «Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны» 1
22.03.2016 Nokia нарастила пропускную способность оптической сети до 70 Тбит/с благодаря программируемым СБИС высокой производительности 2
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7» 1
27.02.2015 Huawei представила антенну L-диапазона с поддержкой сверхширокополосных и многодиапазонных сетей 2
04.02.2015 Полностью восстановлена работоспособность спутника «Экспресс-АМ33» 1
25.02.2014 Япония создаст детальную ЗD-карту планеты 1
28.05.2012 ФГУП «Космическая связь»: почему отказывают спутники? 1
27.03.2012 Подписаны контракты на создание спутников связи и вещания «Экспресс-АМ4R» и «Экспресс-АМ7» 1
25.10.2011 Earthly Orbit будет предоставлять услуги связи на Ближнем Востоке с использованием спутника «Экспресс-АМ44» 1
25.10.2011 ГКРЧ разрешила «Стэк.Ком» оказывать услуги спутниковой связи стандарта VSAT на судах морского и речного флотов 1
28.04.2011 Сеть военных беспилотников накроет океаны 1
24.02.2011 Запуск нового спутника ГЛОНАСС отложен на сутки 1
20.08.2010 «Космическая связь»: информация о технических проблемах спутника связи и вещания «Экспресс-АМ33» не соответствует действительности 1
13.07.2010 Запуск РН "Протон-М" с КА MSV-1 состоится 17 августа 2010 года 1
03.06.2010 ГПКС не планирует выводить из эксплуатации КА "Экспресс-АМ1" 1
17.05.2010 ГПКС сообщила о неисправности спутника «Экспресс-АМ1» 1
03.11.2009 ОАО "ИСС" приступает к созданию спутников "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" 1
20.05.2009 Решетнёвская фирма создаст новые спутники связи 1
08.05.2009 КА "Экспресс-АМ44" введен в эксплуатацию 1
14.01.2009 На Байконуре готовится к запуску российский спутник "Экспресс-МД1" 1
18.12.2008 "Экспресс-АМ44" и "Экспресс-МД1" готовы к отправке на космодром 1
30.10.2008 Метеоспутник МЕТОР-А: тестовый прием возобновлен 1
16.05.2008 Модуль полезной нагрузки спутника "Экспресс-AM44 доставлен на предприятие ОАО "ИСС" 2
15.04.2008 Спутник «Экспресс-АМ33» введен в эксплуатацию 1
07.04.2008 Thales Alenia Space и ИСС им. Решетнева подписали меморандум о взаимопонимании 1
18.03.2008 Спутники-иномарки начинают собирать в России 1
24.09.2007 Запуск второго спутника Galileo задерживается опять 1
06.08.2007 МЕТОР: поломка неустранима 1
30.07.2007 Спутниковая связь и навигация спасут солдат НАТО в Афганистане 1
11.07.2007 Метеоспутник Метор вышел из строя 1

Публикаций - 73, упоминаний - 76

РЛС и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 31
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 21
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 5
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 4
Газпром СПКА - сборочное производство космических аппаратов 7 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 3
Daichi - Даичи 16 2
Ростелеком 11019 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 134 2
Globalstar - Глобалстар 192 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 2
Thales Group 143 2
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 1
RESA Airport Data Systems 5 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
EMS Technologies - EMS SATCOM 6 1
Инкаб 32 1
Piklema Predictive - Пиклема 13 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Oclaro - Bookham Technology - Avanex Corporation 17 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
Rocket Group - Рокет Групп 17 1
Радуга-Интернет 24 1
Technip 7 1
Philips Electronics - VLSI Technology 21 1
ITOREX - ТОРЭКС 8 1
Нацпроектстрой - С-Инфо - S-Info 2 1
Фармстандарт АО - Миг диджитал 3 1
Gintel 3 1
Росатом - ТВЭЛ - Т-КОМ 18 1
МегаФон 10894 1
SAP SE 5624 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 21
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 8
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 3
Газпром ПАО 1497 3
Ингосстрах СПАО 482 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод - Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод - ДМПЗ 6 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 731 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 202 1
Нефтиса НК 3 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1803 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 13 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
КЗДМ - Кургандормаш - Курганский завод дорожных машин 1 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 19 1
Газпром добыча шельф 4 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
Ситиматик 5 1
Русвьетпетро СК 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1152 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2983 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 626 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 177 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1074 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 124 1
Русагро Группа Компаний 386 1
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 147 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2359 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 727 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3451 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 413 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 431 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Электрокабель 13 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10284 47
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7410 38
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Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 427 18
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3078 16
РЛС - S-диапазон - C-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн наземной и спутниковой радиосвязи 119 15
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 198 15
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2440 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18211 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9393 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4188 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 10
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 122 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 4052 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9835 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23091 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4019 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5933 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1441 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6772 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2309 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2934 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар-детектор - радарные системы (комплексы) - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - радиопеленг - Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения 459 4
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 539 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5061 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13040 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4444 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29837 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 925 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1229 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14845 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13563 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6493 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 31
Космодром Байконур 1072 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 8
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 6
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 5
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 5
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 5
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 973 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 3
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 2
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - Fengyun - Феньянь, Фэнъюнь - метеорологический спутник 25 2
FreePik 1873 2
JAXA TNSC - Tanegashima Space Center - Танегасима Космический центр - космодром 21 2
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 2
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 153 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3716 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - IKONOS - Иконос ДДЗ 130 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 2
Xiaomi Wireless Charger 4 1
Mi 70mai 5 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 79 1
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 1
Xiaomi Rearview Dash Cam Wide Midrive 1 1
Irdeto CAS - Irdeto Conditional Access System 6 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 6 1
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 31 1
Измайлов Юрий 19 5
Прохоров Юрий 64 2
Кадетов Валерий 1 1
Прохоров Николай 4 1
Смильгевич Александр 12 1
Сухоцкий Владимир 1 1
Сальникова Светлана 1 1
Дымовских Алексей 3 1
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Биджелова Анастасия 14 1
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Иванов Олег 156 1
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Гойло Алексей 7 1
Лукин Александр 5 1
Истомин Максим 26 1
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Севастьянов Николай 15 1
Золотухин Алексей 8 1
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Россия - РФ - Российская федерация 167662 54
Европа 25012 28
Земля - планета Солнечной системы 10893 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 16
Франция - Французская Республика 8194 14
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Украина 7945 4
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Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 31 2
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ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
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