Индексная книга (каталог) CNews*
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РЛС L-диапазон диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 73, упоминаний - 76
РЛС и организации, системы, технологии, персоны:
|Измайлов Юрий 19 5
|Прохоров Юрий 64 2
|Кадетов Валерий 1 1
|Прохоров Николай 4 1
|Смильгевич Александр 12 1
|Сухоцкий Владимир 1 1
|Сальникова Светлана 1 1
|Дымовских Алексей 3 1
|Довгалюк Александр 1 1
|Reimers Ulrich - Раймерс Ульрих 1 1
|Биджелова Анастасия 14 1
|Колочкин Павел 1 1
|Шадаев Максут 1220 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Иванов Олег 156 1
|Никифоров Николай 1139 1
|Волин Алексей 122 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Массух Илья 239 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Мансуров Олег 8 1
|Прохоров Сергей 25 1
|Макаревич Сергей 2 1
|Куцько Павел 7 1
|Bucci Sam - Буччи Сэм 4 1
|Ткаченко Андрей 25 1
|Бойко Алексей 143 1
|Гойло Алексей 7 1
|Лукин Александр 5 1
|Истомин Максим 26 1
|Дроздова Ксения 10 1
|Севастьянов Николай 15 1
|Золотухин Алексей 8 1
|Сухоруков Денис 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8656 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
|Informa - Ovum - Omdia 156 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.