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Xiaomi Wireless Charger

СОБЫТИЯ

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15.06.2026 Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж 1
07.02.2023 Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM 1
08.02.2022 Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей 2
09.06.2020 Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Xiaomi Wireless Charger и организации, системы, технологии, персоны:

Baseus 44 2
Xiaomi 2173 2
Rombica 14 1
Samsung Electronics 10973 1
Huawei 4484 1
Apple Inc 13033 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Spirit DSP - Спирит Корп 481 1
Belkin 58 1
СтарЛайн НПО - StarLine 24 1
Deppa 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2485 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26439 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2335 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8422 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10543 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10684 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29495 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6365 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 257 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2032 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26055 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3928 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14655 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 871 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 290 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1176 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 426 1
Вентилятор - Fan 1058 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 638 1
Оповещение и уведомление - Notification 5765 1
Транспорт - Автомобильный держатель - Car holder 36 1
Манометр - pressure gauge - прибор, измеряющий давление жидкости или газа в замкнутом пространстве 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13361 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 677 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6247 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1725 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6427 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22313 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27910 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3232 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9139 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2179 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24952 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 476 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12973 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1472 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5325 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7550 2
Mi 70mai 5 1
Xiaomi Rearview Dash Cam Wide Midrive 1 1
Rombica NEO 3 1
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 1
Anker PowerWave 1 1
Google Android 15112 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Huawei Mate - серия смартфонов 443 1
Huawei - HiSilicon Hi - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 94 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 187 1
Garmin Drive - Garmin DriveSmart 2 1
Honor SuperCharge 182 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5215 1
Apple MagSafe 106 1
Garmin Smartphone Link 4 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 163858 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5444 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5950 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1223 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5445 1
Зоология - наука о животных 2851 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4563 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1795 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 463 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21283 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
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