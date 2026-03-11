Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Mi 70mai


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.03.2026 Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж 1
19.02.2024 Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM 1
18.12.2022 Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM 1
08.02.2022 Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей 1
24.09.2020 Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Mi 70mai и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 2063 4
СтарЛайн НПО - StarLine 24 2
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 1
Yeelight 17 1
Baseus 39 1
Aqara - Акара.Ру 36 1
Kitfort 70 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3179 1
МегаФон 10186 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9266 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 487 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
Digma 241 1
Ланит - diHouse - Дихаус 248 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 102 1
Xiaomi - Viomi Technology 11 1
SilverStone 15 1
CNHTC - China National Heavy Duty Truck Group - Sinotruk Group - SinoTrack - Sitrak - Синотрак Рус 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Black & Decker 18 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1494 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25852 4
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 717 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 420 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 664 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2100 3
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 464 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8263 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6569 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10304 3
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 241 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14432 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4749 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2390 2
Оповещение и уведомление - Notification 5456 2
Транспорт - Автомобильный держатель - Car holder 35 2
Манометр - pressure gauge - прибор, измеряющий давление жидкости или газа в замкнутом пространстве 9 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6343 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2233 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5210 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1677 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 881 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3546 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1982 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10556 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3799 1
Аксессуары 4162 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7220 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7730 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2294 1
Управляемость - Manageability 2000 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1059 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 474 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19175 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7741 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6195 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1697 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21900 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5150 3
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier - Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier 12 1
Xiaomi Rearview Dash Cam Wide Midrive 1 1
Digma Ranger Signature - радар-детектор 1 1
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 1
Merlion - Citilink - SunWind 13 1
Xiaomi - Soocas 4 1
Xiaomi Deerma 7 1
Google Android 14876 1
Huawei - HiSilicon Hi - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 1
Dash - Криптовалюта 56 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 185 1
Garmin Drive - Garmin DriveSmart 2 1
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
Digma VR - Digma FreeDrive - серия видеорегистраторов 11 1
Xiaomi Mi Home 85 1
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 1
Garmin Smartphone Link 4 1
Xiaomi Wireless Charger 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159399 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18468 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5367 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1182 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5766 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 445 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1842 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5310 1
Зоология - наука о животных 2798 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 610 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4426 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5378 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 470 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5349 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424515, в очереди разбора - 726872.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837