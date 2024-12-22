Xiaomi Deerma
Xiaomi Deerma и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
|Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.