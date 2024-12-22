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Xiaomi Deerma

Xiaomi Deerma


22.12.2024 За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025 1
16.10.2024 7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху 1
07.07.2021 Лучшие пароочистители для дома: выбор ZOOM 2
28.04.2021 Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки 3
24.09.2020 Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Xiaomi Deerma и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 3
Kitfort 58 2
Yeelight 15 1
Aqara - Акара.Ру 27 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - diHouse - Дихаус 188 1
Xiaomi - Viomi Technology 8 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 90 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 144 1
БТиЭ - Пароочиститель - Steam Cleaner 17 1
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 968 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Антипригарное покрытие - тефлон - политетрафторэтилен 25 1
Манометр - pressure gauge - прибор, измеряющий давление жидкости или газа в замкнутом пространстве 9 1
БТиЭ - Отпариватель - отпаривание - Steamer 26 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 1
Night Vision - режим ночного видения 358 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 1
Блендер 96 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Oclean 4 1
Xiaomi - Soocas 4 1
Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier 3 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
Xiaomi Mi Home 74 1
Mi 70mai 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Дача - дачники 815 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 513 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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