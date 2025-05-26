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Redmond R4S Ready for Sky

Redmond R4S - Ready for Sky

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM 1
15.12.2023 Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году 1
04.11.2015 Интернет вещей: бытовая техника с беспроводными технологиями 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Redmond R4S и организации, системы, технологии, персоны:

Kitfort 61 1
Timberk 24 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 59 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
Haier Group 179 1
Fujitsu 2047 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 2
Miele - Миле 134 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 211 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 380 2
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 236 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24699 2
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5336 1
Application store - магазин приложений 1245 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 214 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3103 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6480 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6131 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1054 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 46 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12638 1
Умные платформы 1753 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24801 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25987 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1842 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7654 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13751 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10794 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 354 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 937 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12397 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2549 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 97 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1070 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 728 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 553 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10261 1
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 60 1
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 2
Redmond SkyKettle - электрочайник 11 2
Apple Siri - Голосовой помощник 402 1
Apple - App Store 2931 1
Google Play - Google Store - Android Market 3345 1
Apple iOS 7964 1
Google Android 14259 1
Xiaomi Mi Home 75 1
Polaris IQ Home 29 1
HiPER IoT 10 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 695 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 179 1
VK RuStore - Рустор 396 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 75 1
Redmond SkyCooker 13 1
Redmond SkyCoffee 3 1
Fitbit Aria Smart Scale 3 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
Пищевая промышленность - Чай 125 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5664 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1922 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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