Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию

Компания diHouse (входит в группу компаний «Ланит») и китайский производитель Viomi заключили договор о поставке домашней техники, входящей в экосистему Xiaomi. diHouse стала первым официальным дистрибутором этого бренда в России и в сентябре 2020 г. начала продажи роботов-пылесосов, беспроводных пылесосов и «умных» чайников Viomi в федеральные торговые сети.

С 2019 г. компания diHouse стала поставлять в Россию товары производителей, включенных в экосистему Xiaomi. В результате в портфель дистрибутора вошли такие бренды, как AQARA, Deerma, Dr.Bei, Ninetygo, Oclean, Roborock, RoidMi, SmartMi, Soocas, Yeelight, ZMI, 70mai, а в сентябре 2020 г. он дополнился еще одним – Viomi.

Viomi – дочерняя компания корпорации Xiaomi. Она основана в 2014 г. и изначально занималась производством очистителей и фильтров для воды. После присоединения к Xiaomi в 2016 г. были многократно увеличены производственные мощности и расширен отдел разработки. Применение инновационных решений позволило создавать продукцию на основе новейших технологий в средней ценовой категории. Все устройства, выпускаемые Viomi, объединены умным контролем, управлять которым можно со смартфона через приложение MiHome.

Viomi V3

diHouse начнет поставки в Россию с наиболее популярных категорий товаров для дома – с «умных» пылесосов и чайников. В продажу уже поступили три модели пылесосов Viomi: вертикальный беспроводной A9 и лазерные роботы-пылесосы с сухой и влажной уборкой V2 Pro и V3 (модель с искусственным интеллектом). Новые роботы-пылесосы передвигаются по Y-образной схеме, которая имитирует движение тряпки при ручном мытье полов и повышает качество уборки.