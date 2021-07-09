Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Щёлково
Публикаций - 37, упоминаний - 44
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 324 2
|Лобанов Денис 35 2
|Сухоруков Сергей 12 1
|Мякишева Марина 84 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Поляков Дмитрий 18 1
|Медведев Владислав 10 1
|Никитин Сергей 32 1
|Иванов Олег 124 1
|Буяджи Павел 17 1
|Шадаев Максут 386 1
|Быков Сергей 10 1
|Пехтерев Сергей 41 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Петунин Алексей 58 1
|Образование в России 481 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
|Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 141 1
|НТВ - Телекомпания 179 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858346, в очереди разбора - 761525.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858346, в очереди разбора - 761525.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru