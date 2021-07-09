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Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково


09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
24.06.2019 «М.Видео» открывает авторизованные сервисные центры Apple в регионах 1
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 1
12.04.2018 «Валента Фарм» представила результаты внедрения SAP EWM 1
27.09.2017 В «Рестриме» назначен новый генеральный директор 1
30.05.2016 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
14.10.2015 Расчет родительской платы в Централизованной бухгалтерии по отрасли «Образование» города Щелково автоматизирован на базе «Паруса» 2
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
16.04.2015 Картой «Стрелка» можно оплатить проезд в коммерческих автобусах 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
22.05.2014 «Внешэкономбанк», «Газпром космические системы» и «Газпромбанк» будут сотрудничать по спутниковым проектам 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
22.10.2013 IBS модернизировала вычислительную инфраструктуру «Газпром космических систем» 1
03.09.2013 Сеть гипермаркетов «Глобус» управляет затратами на персонал с помощью SAP 1
03.06.2013 Офис банка в шаговой доступности. Опыт INPAS 1
06.04.2012 «Газпром космические системы» начала вещание с новой платформы 1
13.02.2012 «Смайл» запускает IPTV на платформе Netris iVision 1
21.11.2011 «1С-Рарус» автоматизировал «Первый магазин» с помощью «1С:Розница 8» 1
12.05.2011 Google Maps обновили спутниковые снимки России и Белоруссии 1
14.12.2010 Число подмосковных домохозяйств, имеющих доступ к цифровому телевидению «Акадо», в 2010 г увеличилось в 1,5 раза 1
25.10.2010 «Акадо» расширяет присутствие в Московской области 1
29.04.2010 «Микротест» построил катастрофоустойчивый ЦОД для сети гипермаркетов «Глобус» 1
01.04.2010 «Акадо» начал предоставлять услуги кабельного цифрового телевидения в Щелково 1
27.01.2010 «Газпром космические системы» модернизировал ИТ-платформу телепорта с помощью «Астерос» 2
21.10.2009 «Комстар» начал предоставлять услугу IP-TV жителям Подмосковья 1
14.08.2009 «Комстар-ОТС» построил магистральное кольцо опорно-транспортной сети связи в Подмосковье 1
12.08.2009 Банковские мини-офисы - наступает время полной автоматизации? 5
18.06.2009 «Комстар-ОТС» завершил первый этап строительства транспортной сети в Подмосковье 2
27.05.2008 «МегаФон» открыл фирменный салон в Волоколамске 1
29.02.2008 В «Сибирьтелекоме» назначен новый директор Омского филиала 1
13.11.2007 «МегаФон» улучшил мобильную связь в Московском регионе 1
02.04.2007 "МегаФон" улучшил мобильную связь в Москве и Московской области 1
24.04.2006 ArtCommunications улучшил качество покрытия сети 5G в Московской области 1
17.04.2006 "Мегафон-Москва" ввел новые базовые станции сети 1

Публикаций - 37, упоминаний - 44

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 5
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 4
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 3
Акадо Телеком - Комкор 690 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 3
SAP SE 3467 2
INPAS - ИНПАС 113 2
VMware 1871 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 232 1
Webmoney 378 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
RRC 76 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Астерос - Asteros 531 1
Gemalto 172 1
НТВ-Плюс 195 1
Netris - Нетрис 47 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 35 1
Google LLC 8263 1
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 117 1
Verifone 46 1
Ростелеком Сибирьтелеком 409 1
Oracle Corporation 3780 1
Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
Парус 229 1
Samsung Electronics 6500 1
Yandex - Яндекс 4236 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
Freshtel 49 1
Микротест 215 1
4295 1
1С-Рарус 572 1
NetApp 494 1
Cisco Systems 2436 1
HP Inc. 3368 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1066 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 8
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 4
Газпром ПАО 582 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 61 2
Мострансавто 60 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Русский стандарт Банк 316 1
ВТБ24 597 1
ВТБ Банк Москвы 393 1
Тинькофф страхование 19 1
Евросеть 1136 1
Золотой Вавилон ТРЦ 8 1
Единая транспортная карта 12 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
ТНК-ВР Холдинг 182 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
McDonald’s - Макдоналдс 97 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 350 1
Qiwi 783 1
Уралсиб Банк 403 1
Почта России ПАО 1655 1
Газпромбанк - ГПБ 712 1
АльфаСтрахование СГ 209 1
CyberPlat - КиберПлат 234 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 8 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 450 1
Правительство Московской области 50 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 463 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 2
3G - Стандарт мобильной связи 4037 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1655 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1275 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
Gigabit Ethernet 454 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 78 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 598 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 202 1
Стрелка - Транспортная карта 115 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
Apple iOS 5751 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 531 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Android 10774 1
Apple iPhone 5 710 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Office 2215 1
Microsoft SQL Server 860 1
1С:Розница 55 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Pervasive - Btrieve СУБД 7 1
Попов Алексей 324 2
Лобанов Денис 35 2
Сухоруков Сергей 12 1
Мякишева Марина 84 1
Чимиричкина Мария 30 1
Чекмарев Александр 2 1
Рудычева Наталья 83 1
Поляков Дмитрий 18 1
Медведев Владислав 10 1
Никитин Сергей 32 1
Иванов Олег 124 1
Буяджи Павел 17 1
Шадаев Максут 386 1
Быков Сергей 10 1
Пехтерев Сергей 41 1
Кузнецов Павел 14 1
Петунин Алексей 58 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 20
Россия - Российская федерация - РФ 63740 15
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 59 13
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 12
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 12
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 11
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 9
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 9
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 8
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 40 7
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 47 7
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 6
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 6
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 4
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 4
Россия - Жуковский 28 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 4
Россия - Лобня 24 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 433 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 70 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 3
Россия - Московская область - Ивантеевка 13 3
Россия - Орехово-Зуево 29 3
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 47 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 163 3
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 53 3
Россия - Истра 11 2
Казахстан - Республика 2988 2
Беларусь - Белоруссия 2314 2
Россия - ПФО - Казань 1634 2
Новая Москва 45 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 392 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 43 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 147 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 34 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 33 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 131 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 219 1
Образование в России 481 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 141 1
НТВ - Телекомпания 179 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 143 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 1
SAP Forum 28 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858346, в очереди разбора - 761525.
Создано именных указателей - 46783.
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