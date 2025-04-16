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РЖД Москва Ярославский вокзал


 

«У Ярославского вокзала» 1962 Кузнецов-Казанский Михаил Иванович (1946) «У Ярославского вокзала» 1962 Кузнецов-Казанский Михаил Иванович (1946)
«У Ярославского вокзала» 1962 Кузнецов-Казанский Михаил Иванович (1946)


16.04.2025 «ТрансТелеКом»: на 37% вырос объем скачанного на вокзалах интернет-трафика в I квартале 2025 года 1
19.11.2024 ЦППК запустила инновационный сервис оплаты проезда на электропоездах «Скороход» 1
08.10.2024 В III квартале 2024 года на вокзалах продолжился рост потребления интернет-трафика через публичный Wi-Fi 1
31.03.2022 Tele2: трафик на московских вокзалах вырос на 6% за неделю после сокращения авиарейсов 1
24.12.2015 ВТБ24 начал принимать карты «Мир» для оплаты железнодорожных билетов 1
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона 1
08.11.2006 "МегаФон" улучшил качество мобильной связи в Москве и Московской области 1
30.06.2003 "Электронная очередь" - шаг к комфортному путешествию 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

РЖД Москва и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2054 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
МегаФон 9145 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2940 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
РЖД Москва - Казанский вокзал 18 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 344 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2852 2
РЖД Москва - Курский вокзал 15 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 135 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 61 2
Visa International 1953 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 67 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3584 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28158 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1723 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13555 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2230 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9441 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12653 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6103 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2992 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1437 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1291 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20957 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 354 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7997 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6396 1
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Apple iOS 7921 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
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MasterCard Maestro 156 1
Лисневский Руслан 1 1
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Киричек Алексей 66 1
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