Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

В III квартале 2024 года на вокзалах продолжился рост потребления интернет-трафика через публичный Wi-Fi

Почти 2,2 тыс. Тб информации скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций через публичный беспроводной доступ в интернет за три квартала 2024 года. Это на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители ТТК.

Наибольший интернет-трафик был зафиксирован в Адлере (44 Тб), Краснодаре (40 Тб) и на Павелецком вокзале Москвы (37 Тб). Далее следуют Ростов-на-Дону, Тында и Ярославский вокзал Москвы.

Как правильно внедрять RPA в компании
Маркет

Чаще всего подключались к публичному Wi-Fi посетители вокзалов Адлера, Ростова-на-Дону, Курска, Сочи и Краснодара. В числе лидеров также вокзалы Москвы (Казанский, Павелецкий, Ярославский, Ленинградский) и Московский вокзал Санкт-Петербурга.

«Сеть публичного беспроводного доступа в интернет на железнодорожных вокзалах и станциях, работу которой обеспечивает компания «ТрансТелеКом», является крупнейшей в России Wi-Fi сетью со сквозной авторизацией. Непрерывное повышение качества и расширение спектра цифровых сервисов – одна из наших важнейших задач», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Портал Большой российской энциклопедии ликвидируется

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

Налоговики банкротят одну из старейших российских сетей продажи гаджетов

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

По доносу YouTube из магазина приложений для iPhone изгнали музыкальный сервис с миллионной аудиторией

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

Показать еще

Наука

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: