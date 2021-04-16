«Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung

В «Макдоналдс» на линии заказа в «Макавто» установили уличные дисплеи Samsung OH55F. На них отображается меню ресторана и реклама продуктов, а при приеме заказа у посетителя на мониторе в режиме реального времени всплывает окно с наименованиями заказа. Стойки с дисплеями уже установлены в 16 городах России, а география проекта постоянно расширяется. Более того, компании заключили партнерство на глобальном уровне, в рамках него оборудование Samsung появится во многих точках быстрого обслуживания по всему миру.

Для реализации данного проекта компания «Макдоналдс» выбрала дисплеи Samsung OH55F со встроенным блоком питания и диагональю 55 дюймов из-за их яркости и выносливости. Дисплей обладает сертификацией IP56, разработанной специально для защиты от неблагоприятных погодных условий и может бесперебойно работать в жару (до 50° C), холод (до -30° C), дождь, снег и пыль. А яркость 2,5 тыс. нит и контрастность 5000:1 гарантируют, что гость сможет прочитать меню, даже если на дисплей попадают прямые солнечные лучи. Устройства оснащены сенсором адаптивной яркости: в случаях, когда окружающее освещение скудное, специализированный датчик снижает яркость дисплея, чтобы оптимизировать видимость, это также позволяет сократить расходы на эксплуатацию.

Еще одним фактором при выборе OH55F стала небольшая толщина дисплея в 85 мм, благодаря которой они вписались в общий дизайн пунктов быстрого обслуживания. Несмотря на то, что дисплеи очень тонкие, они могут выдержать сильные удары за счет закаленного стекла Magic Glass, которое соответствует классу защиты от ударов IK10. Благодаря запатентованной системе охлаждения без использования фильтров обслуживание дисплеев не требует дополнительных затрат.

Представители бизнеса могут ознакомиться с другими дисплейными продуктами в московском шоуруме. Там представлены примеры использования продуктов, которые интегрируют технологии в городскую среду и общественные пространства: дисплеи для номеров и лобби отелей, информационные табло для транспорта, витрины магазинов, а также всесезонные решения для рекламы в городе.

Уличные дисплеи Samsung установлены в точках быстрого обслуживания в следующих городах: Москва, Всеволжск, Великий Новгород, Щелково, Электросталь, Липецк, Калуга, Обнинск, Волгодонск, Краснодар, Котельники, Бронницы, Раменское, Люберцы, Внуково, Селятино.