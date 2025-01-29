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ЭЛАР СканИмидж


При оцифровке с использованием сканеров ЭларСкан, интеллектуальное ПО «СканИмидж» в фоновом режиме автоматически выполняет ряд функций, сокращая количество ручных операций и трудозатраты оператора. Так, автоматизированные режимы сканирования отслеживают переворот страниц и наложение пальцев с последующим автоматическим запуском сканирования. Встроенные в ПО Алгоритмы позволяют в момент сканирования определить границы оригинала и произвести обрезку по его краям с возможностью распознавания нескольких объектов, расположенных на колыбели. Для случаев, когда разворот сшитого документа или книги не может быть открыт полностью, используется функция V-коррекции, - оригинал сканируется в V-образном режиме с неполным углом раскрытия, а ПО выполняет коррекцию и выпрямляет угол раскрытия на изображении и обеспечивает получение абсолютно плоской и ровной цифровой копии страниц документа. Даже если оператор просто неровно разместил оригинал на колыбели, ПО автоматически устранит этот перекос, избавив оператора от повторного сканирования и лишней работы. Сканер «сам» ищет пустые страницы с настройкой порога чувствительности при наличии нумерации и других объектов на страницах оригинала (клякс, скрепок и др.), а также отслеживает изображения со слишком высокой или низкой яркостью. Улучшение качества полученных цифровых копий (коррекция яркости и резкости) также может происходить в автоматическом режиме, а в режиме «Антиблик» при сканировании еще устраняются засветы на поверхности страниц.

 

 


29.01.2025 В Смоленской области оцифруют архивные документы на новом отечественном сканере 2
18.10.2024 Процессом сканирования начал управлять искусственный интеллект 1
07.08.2024 В Амурской области оцифруют нотариальные документы на «ЭларСкан» 2
27.03.2024 Документы об истории Сахалина оцифровывают на «ЭларСкан» 2
31.01.2024 Нотариальная палата Ростовской области оцифровывает документы с помощью «ЭларСкан» 2
27.12.2023 Нотариальные документы Липецкой области оцифруют на «ЭларСкан» 2
24.10.2023 Нотариальные документы Калиниградской области оцифруют на «Эларскан» 2
02.08.2023 В Бурятии оцифруют нотариальные документы на «Эларскан» 2
21.06.2023 В Удмуртии ведут оцифровку нотариальных документов на «Эларскан» 2
31.05.2023 В Мурманске оцифруют нотариальные документы на «Эларскан» 2
12.04.2023 На Сахалине нотариальные документы оцифруют на «Эларскан» 1
14.07.2022 Импортозамещение на практике. Как создаются отечественные сканеры? 2
04.07.2022 Как оцифровывать архивы с помощью российских платформенных решений? 2
24.07.2017 «Элар»: Обновленный «ЭларСКАН» останется одним из самых доступных решений на рынке 1
30.10.2015 Муниципальные библиотеки Подмосковья оснащаются оборудованием для оцифровки фондов 2
18.08.2015 ЭЛАР создал ПАК для автоматизации муниципальных архивов 1

Публикаций - 16, упоминаний - 28

ЭЛАР СканИмидж и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 15
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 1
Microsoft Corporation 24639 1
Cisco Systems 5115 1
Oracle Corporation 6694 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Xerox 1139 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Комос Групп 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 1
Судебная власть - Judicial power 2314 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
Оцифровка - Digitization 4548 15
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3422 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 12
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1740 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10772 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20812 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1177 2
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1230 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4224 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6050 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2479 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16152 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3829 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3073 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 963 1
Кнопочное управление 556 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1189 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 309 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1188 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1265 1
ЭЛАР ЭларСкан 136 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 11
ЭЛАР ПланСкан 116 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 2
Linux OS 9967 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 2
ЭЛАР Контекст 12 2
Архивный фонд РФ 100 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1102 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Администрация Президента РФ - Электронный архив Президента РФ 4 1
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 287 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 1
Память народа 8 1
ЭЛАР Архив АИС 11 1
Веригин Илья 33 1
Кирюхина Вера 1 1
Плотникова Виктория 1 1
Ельцин Борис. 88 1
Ефанов Александр 3 1
Вартанян Артём 11 1
Кузнецов Александр 123 1
Соболюк Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 14
Россия - ДФО - Сахалинская область 881 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1767 1
Германия - Федеративная Республика 12688 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 82 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 820 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
Африка - Африканский регион 3480 1
Европа 21778 1
Америка Южная 852 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1471 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1521 1
Япония 13292 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 326 1
Россия - ДФО - Амурская область 735 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 10
Нотариат - Notary Public - Нотариус 88 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8644 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1631 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 450 1
Ergonomics - Эргономика 1598 1
Металлы - Золото - Gold 1136 1
НКО - Некоммерческая организация 502 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4153 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7611 1
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Национальный проект 308 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 1
РИА Новости 918 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 53 1
ЦГПБ имени А.П. Чехова - Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова 3 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
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