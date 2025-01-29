ЭЛАР СканИмидж

При оцифровке с использованием сканеров ЭларСкан, интеллектуальное ПО «СканИмидж» в фоновом режиме автоматически выполняет ряд функций, сокращая количество ручных операций и трудозатраты оператора. Так, автоматизированные режимы сканирования отслеживают переворот страниц и наложение пальцев с последующим автоматическим запуском сканирования. Встроенные в ПО Алгоритмы позволяют в момент сканирования определить границы оригинала и произвести обрезку по его краям с возможностью распознавания нескольких объектов, расположенных на колыбели. Для случаев, когда разворот сшитого документа или книги не может быть открыт полностью, используется функция V-коррекции, - оригинал сканируется в V-образном режиме с неполным углом раскрытия, а ПО выполняет коррекцию и выпрямляет угол раскрытия на изображении и обеспечивает получение абсолютно плоской и ровной цифровой копии страниц документа. Даже если оператор просто неровно разместил оригинал на колыбели, ПО автоматически устранит этот перекос, избавив оператора от повторного сканирования и лишней работы. Сканер «сам» ищет пустые страницы с настройкой порога чувствительности при наличии нумерации и других объектов на страницах оригинала (клякс, скрепок и др.), а также отслеживает изображения со слишком высокой или низкой яркостью. Улучшение качества полученных цифровых копий (коррекция яркости и резкости) также может происходить в автоматическом режиме, а в режиме «Антиблик» при сканировании еще устраняются засветы на поверхности страниц.