ЭЛАР СканИмидж
При оцифровке с использованием сканеров ЭларСкан, интеллектуальное ПО «СканИмидж» в фоновом режиме автоматически выполняет ряд функций, сокращая количество ручных операций и трудозатраты оператора. Так, автоматизированные режимы сканирования отслеживают переворот страниц и наложение пальцев с последующим автоматическим запуском сканирования. Встроенные в ПО Алгоритмы позволяют в момент сканирования определить границы оригинала и произвести обрезку по его краям с возможностью распознавания нескольких объектов, расположенных на колыбели. Для случаев, когда разворот сшитого документа или книги не может быть открыт полностью, используется функция V-коррекции, - оригинал сканируется в V-образном режиме с неполным углом раскрытия, а ПО выполняет коррекцию и выпрямляет угол раскрытия на изображении и обеспечивает получение абсолютно плоской и ровной цифровой копии страниц документа. Даже если оператор просто неровно разместил оригинал на колыбели, ПО автоматически устранит этот перекос, избавив оператора от повторного сканирования и лишней работы. Сканер «сам» ищет пустые страницы с настройкой порога чувствительности при наличии нумерации и других объектов на страницах оригинала (клякс, скрепок и др.), а также отслеживает изображения со слишком высокой или низкой яркостью. Улучшение качества полученных цифровых копий (коррекция яркости и резкости) также может происходить в автоматическом режиме, а в режиме «Антиблик» при сканировании еще устраняются засветы на поверхности страниц.
ЭЛАР СканИмидж и организации, системы, технологии, персоны:
|Комос Групп 14 1
|Веригин Илья 33 1
|Кирюхина Вера 1 1
|Плотникова Виктория 1 1
|Ельцин Борис. 88 1
|Ефанов Александр 3 1
|Вартанян Артём 11 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Соболюк Игорь 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 1
|РИА Новости 918 1
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