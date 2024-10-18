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Процессом сканирования начал управлять искусственный интеллект

Разработчики отечественных профессиональных сканеров «ЭларСкан» внедрили в свое ПО «СканИмидж» интеллектуальные функции и алгоритмы на основе искусственного интеллекта, - в результате выросли показатели производительности и скорости оцифровки, а многие операции теперь выполняются без непосредственного участия человека. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

При оцифровке с использованием сканеров «ЭларСкан» интеллектуальное ПО «СканИмидж» в фоновом режиме автоматически выполняет ряд функций, сокращая количество ручных операций и трудозатраты оператора. Так, автоматизированные режимы сканирования отслеживают переворот страниц и наложение пальцев с последующим автоматическим запуском сканирования. Встроенные в ПО алгоритмы позволяют в момент сканирования определить границы оригинала и произвести обрезку по его краям с возможностью распознавания нескольких объектов, расположенных на колыбели. Для случаев, когда разворот сшитого документа или книги не может быть открыт полностью, используется функция V-коррекции, - оригинал сканируется в V-образном режиме с неполным углом раскрытия, а ПО выполняет коррекцию и выпрямляет угол раскрытия на изображении и обеспечивает получение абсолютно плоской и ровной цифровой копии страниц документа. Даже если оператор просто неровно разместил оригинал на колыбели, ПО автоматически устранит этот перекос, избавив оператора от повторного сканирования и лишней работы. Сканер «сам» ищет пустые страницы с настройкой порога чувствительности при наличии нумерации и других объектов на страницах оригинала (клякс, скрепок и др.), а также отслеживает изображения со слишком высокой или низкой яркостью. Улучшение качества полученных цифровых копий (коррекция яркости и резкости) также может происходить в автоматическом режиме, а в режиме «Антиблик» при сканировании еще устраняются засветы на поверхности страниц.

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Элар
Процессом сканирования начал управлять искусственный интеллект
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Цифровизация

Все сканеры «Элар» имеют встроенную рабочую станцию с установленным функциональным ПО собственной разработки, для управления сканированием и обработки цифровых копий. Разработчики компании постоянно работают над расширением возможностей «СканИмидж» и выпуском регулярных обновлений. Кроссплатформенное ПО «СканИмидж» совместимо с Linux и внесено в реестр отечественного ПО Минцифры, что обеспечивает независимость от иностранного программного обеспечения и соответствие современным требованиям безопасности.

Помимо использования интеллектуальных алгоритмов во время сканирования, для пользователей ПО «СканИмидж» доступно около 50 функций постобработки (фильтров), которые могут быть использованы для улучшения полученных после сканирования изображений. Настройки ПО позволяют применять фильтры в любом сочетании, а также сохранять их в виде готовых шаблонов для быстрой активации различных сценариев постобработки.

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