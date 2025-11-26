Разделы

Отечественные решения для архивов: оборудование «Элар» обеспечит оцифровку исторических фондов Калужской области

Государственный архив документов новейшей истории Калужской области получил планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС» с профессиональным программным обеспечением «Элар СканИмидж», что позволит повысить эффективность работ с цифровыми образами документов и расширить возможности по созданию электронных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

«ЭларСкан А2-400КС» обеспечивает высокое качество и оперативность оцифровки благодаря интегрированному плоскому стеклу, которое разглаживает страницы и позволяет сканировать сшитые оригиналы при полном раскрытии. Механизм фиксации и автозапуска сканирования при опускании стекла повышает удобство работы и снижает риск повреждения документов. Трансформируемая книжная колыбель с режимами 180° и 120°, а также оптический зум для подстройки под форматы до А2+, делают оборудование универсальным инструментом для работы с документами различного типа и состояния.

Программное обеспечение «Элар СканИмидж» отвечает за автоматизацию всех ключевых этапов оцифровки — сканирования, обработки, верификации, распознавания и экспорта данных. Система может функционировать как автономный центр обработки изображений или как предустановленное ПО для сканеров «Элар». Продукт включен в реестр российского ПО, что подтверждает импортонезависимость и соответствие требованиям безопасности.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

«СканИмидж» включает интеллектуальные алгоритмы и технологии искусственного интеллекта, позволяющие улучшать качество графических образов, автоматически устранять дефекты, работать с метаданными, распознавать тексты и организовывать потоковую обработку изображений. Поддержка параллельных проектов и гибкая настройка рабочих профилей делают систему эффективным инструментом при создании и развитии электронных архивных ресурсов.

Решения корпорации «Элар» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и формируют единую экосистему для полного цикла работы с документами — от оцифровки бумажных носителей и интеллектуальной обработки данных до длительного легитимного хранения цифровой информации. Такой подход обеспечивает архивам технологическую независимость, надежность и экономическую эффективность при эксплуатации электронных архивных фондов.

