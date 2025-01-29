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В Смоленской области оцифруют архивные документы на новом отечественном сканере

В Государственный архив Смоленской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400», оснащенный отечественным ПО «СканИмидж» для управления процессами сканирования и обработки изображений.

Государственный архив Смоленской области ведет свою историю с 1918 г. и является единственным в области учреждением, где хранятся документы, по которым можно проследить развитие экономики, политики, культуры Смоленской области (губернии) с 1626 г. до современности. В архиве насчитывается более 4 тыс. фондов, которые содержат в том числе документы советской эпохи, фотодокументы, периодическую печать. Среди наиболее ранних материалов – межевые книги, сведения об участии крестьян губернии в восстании Пугачева, ведомости состояния церквей, а также документы о событиях Отечественной войны 1812 г. Востребованные сведения генеалогического характера содержаться в метрических книгах, которые находятся в фондах Духовной консистории, Римско-католического костела, Евангелическо-лютеранской церкви и Смоленского общественного раввина.

Новый отечественный сканер «ЭларСкан А2-400» послужит для оцифровки наиболее востребованных и ценных архивных документов. «ЭларСкан А2-400Р» предназначен для бережной оцифровки сшитых и расшитых документов формата до А2+,

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Энергия ИИ

V-образная ручная колыбель регулируется под нужный формат и угол раскрытия, — 90, 120 или 180 градусов. Оригинальное встроенное программное обеспечение «Элар» «СканИмидж» позволяет распознавать текст, обрабатывать полученные изображения, с преобразованием и экспортом в различные форматы файлов, и сохранять их в память сканера, на внешний USB-носитель или в единую систему

Сканеры линейки «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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