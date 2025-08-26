«Элар» представляет «Скамакс» 1000/2000: российский потоковый сканер для высокопроизводительной оцифровки

Корпорация «Элар», производитель российской радиоэлектроники, сканирующего оборудования и систем долговременного хранения данных, объявляет о старте продаж промышленного сканера нового поколения — «Элар» «Скамакс» 1000/2000. Новые модели разработаны для задач, где критичны надежность, точность и высокая производительность при длительной и непрерывной работе. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Российские инновации

Серия «Скамакс» 1000/2000 построена на двух технологиях сканирования: «Скамакс» 1000 использует CIS-матрицу — оптимальную для офисных и административных документов; «Скамакс» 2000 оснащен CCD-сенсорами — для максимальной точности при сканировании архивных материалов и рукописных текстов.

Скорость обработки достигает 300 страниц в минуту в двухстороннем режиме, разрешение — до 600 dpi. Автоматическая подача документов (до 500 листов формата А3) и три ультразвуковых датчика позволяют исключить проблемы двойной подачи, попадания скрепок и других инородных объектов. Для плотных, нестандартных или длинных носителей реализован режим прямой протяжки, обеспечивающий безопасную обработку материалов длиной до 1,5 метров.

Автономность и открытая архитектура

Сканеры работают полностью автономно — без необходимости в подключении внешнего компьютера. «Скамакс» 1000/2000 – это российский потоковый сканер, выполненный в программно-аппаратном формате. Сканер имеет встроенный компьютер на базе российского процессора «Байкал» и операционной системы Linux, а также специализированное отечественное программное обеспечение для управления процессами оцифровки, что позволяет наладить эффективную работу по сканированию без дополнительных затрат на приобретение вспомогательного оборудования и программного обеспечения. Модели располагают интерфейсами Gigabit Ethernet и USB 3.0. Таким образом, новый сканер может работать в любом офисном помещение по сети или в автономном режиме. Оборудование совместимо с Windows и Linux-инфраструктурой, что делает его использование по-настоящему универсальным. Новый «Скамакс» подходит для импортозамещения офисной техники иностранных производителей и увеличения объемов использования отечественной радиоэлектроники в организациях и учреждениях из различных отраслей.

Интеллектуальная обработка и управление

Отечественное программное обеспечение «Элар СканИмидж» объединяет функции сканирования и постобработки в едином интерфейсе. Система поддерживает цветной, серый и черно-белый режимы, а готовые файлы могут быть сохранены в BMP, PNG, JPEG и PDF (в том числе многостраничном).

Алгоритмы интеллектуальной обработки позволяют автоматически выравнивать изображения; удалять пустые страницы, шумы и артефакты; обрезать поля и корректировать геометрию; настраивать правила автоматического именования файлов.

Интерфейс оптимизирован под задачи массового сканирования: сенсорная панель и предустановленные профили упрощают работу пользователей и снижают риск ошибок.

Надежность промышленного уровня

«Скамакс» 1000/2000 производится в России по стандарту ISO 9001:2015. Каждое устройство проходит многоступенчатый контроль качества и длительное тестирование — до 50 часов непрерывной работы. Протяжной тракт выполнен из износостойких материалов, а вся архитектура рассчитана на эксплуатацию в интенсивных режимах: от федеральных архивов до корпоративных документохранилищ. «Скамакс» 1000/2000 является логичным развитием уже более 15 лет используемого российскими учреждениями семейства промышленных документных сканеров «Скамакс», включающих модели серии 6000 и 3000.

Единый инженерный подход

«Элар Скамакс» 1000/2000 — это результат инженерного переосмысления классических офисных сканеров. Впервые в одном устройстве удалось объединить промышленную устойчивость, открытость архитектуры, интеллектуальное ПО и российскую технологическую базу.

«Мы создавали эту систему как надежный и суверенный инструмент массовой оцифровки, — сказал руководитель Департамента по маркетингу корпорации «Элар» Артем Вартанян. — Архитектура, построенная на российском процессоре, промышленном ПО и адаптивном интерфейсе, позволяет организациям разных масштабов отказаться от компромиссов: получить высокую скорость, точность, автономность и стабильность в одном устройстве. При этом мы сохранили совместимость с Linux и сделали продукт открытым для развития. Это не просто сканер — это готовая производственная станция цифровизации».

Импортонезависимость и готовность к внедрению

Серия «Скамакс» 1000/2000 доступна для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Полностью российское происхождение аппаратных и программных компонентов гарантирует соответствие требованиям технологического суверенитета, а многообразие конфигураций делает решение гибким для задач разного масштаба — от архивов и министерств до финансовых учреждений и предприятий.