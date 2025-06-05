«НАРТИС» представил новую отечественную зарядную станцию для отелей

Российский производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры «НАРТИС» (входит в промышленную группу «НЭК») выпустил новую модель зарядной станции для электромобилей. Научно-техническим партнером проекта выступила компания «НЭК.ТЕХ». Об этом CNews сообщили представители «НАРТИС».

Зарядная станция «НАРТИС-С29» разработана специально для сети дорожных отелей комфорт-класса «3А». Корпус выполнен из нержавеющей стали, а дизайн вдохновлен формой современного смартфона.

Первые две станции установлены в отеле «3А» в Балашихе. До конца 2025 г. «НАРТИС» выпустит и поставит еще не менее 40 ЭЗС для «3А».

НАРТИС «НАРТИС» представил новую отечественную зарядную станцию для отелей

«Отели — важная часть будущей зарядной экосистемы. Мы разработали станцию «НАРТИС-С29» с учетом требований гостиничного бизнеса: она компактна, надежна, проста в подключении и не требует сложной интеграции. Это делает ее идеальным решением для объектов, ориентированных на рост числа электромобилей среди клиентов», — отметил генеральный директор «НАРТИС» Олег Владимиров.

Станция позволяет одновременно заряжать до двух электромобилей. Она оснащена разъемами Type 2 (22 кВт) и GBT (7 кВт), что обеспечивает совместимость с большинством электромобилей. Благодаря подключению к электросети через переменный ток, установка ЭЗС не требует сложной подготовки и может быть интегрирована в стандартную отельную инфраструктуру.

Предприятие продолжает развивать линейку ЭЗС переменного тока (AC) мощностью от 3,5 до 44 кВт и постоянного тока (DC) — от 20 до 240 кВт. Оборудование «НАРТИС» уже используется на парковках супермаркетов, в бизнес-центрах и жилых кварталах в Москве, Московской области, Тюмени и Набережных Челнах.