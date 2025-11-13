Разделы

«НАРТИС» представил новинки российского зарядного оборудования

«НАРТИС» (входит в Группу «НЭК») – российский лидер по производству интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры – представил новые отечественные технологические решения для электротранспорта. Об этом CNews сообщили представители «НАРТИС».

Среди новинок – «медленная» станция С40, «быстрые» С162 и С180, а также хаб С480, позволяющий управлять группой зарядных станций. Новые устройства отличаются продвинутыми техническими характеристиками и созданы с учётом пожеланий партнёров и потребностей рынка.

«Мы продолжаем развивать линейку зарядных станций для городской и придорожной инфраструктуры, предлагая рынку новые решения, сочетающие надёжность, функциональность и современные технологии. Наша цель – сделать российские зарядные станции максимально удобными и доступными для заказчиков», – сказал Олег Владимиров, генеральный директор «НАРТИС».

Также компания представила свои самые востребованные модели – ЭЗС С29, С60, С90 и С150, которые зарекомендовали себя как надежные и адаптированные к российским условиям решения для развития зарядной инфраструктуры.

Инженеры компании создают зарядное оборудование по индивидуальным проектам заказчиков. Программное обеспечение для ЭЗС разработано научным центром «НЭК.ТЕХ», а сервисное обслуживание выполняют квалифицированные специалисты предприятия.

