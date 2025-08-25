Петербургская ИТ-компания «НЭК.Тех» открывает центр разработки в Нижнем Новгороде

Петербургская ИТ-компания в энергетике «НЭК.Тех» (входит в промышленную группу «НЭК») открывает центр разработки в Нижнем Новгороде. Это уже пятое подразделение компании в России. Головной офис располагается в Санкт-Петербурге, ещё три центра исследований и разработки базируются в Москве, Чебоксарах и Иванове.

Открытие новых центров разработки происходит в рамках планомерной реализации стратегии развития научно-технического потенциала «НЭК.Тех» и расширения команд разработчиков разных направлений.

Нижний Новгород выбран не случайно – это один из научных центров России с мощнейшей академической и научной базой в сфере радиофизики, электроники и информационных технологий.

Планируется, что в новом подразделении будет работать ИТ-команда «НЭК.Тех» в области проектирования и разработки программного обеспечения для транспортной электрозарядной инфраструктуры (электрозаправочных станций для зарядки аккумуляторного электротранспорта: электромобилей, электробусов). В частности, специалисты будут заниматься разработкой встраиваемого, прикладного и инженерного программного обеспечения для управления различными аппаратными подсистемами зарядной станции, включая контроллеры и софт для взаимодействия с пользовательским интерфейсом.

В 2004-2025 гг. «НЭК.Тех» уже реализовал ряд проектов электрозарядных станций разной мощности для ведущего российского производителя интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры «НАРТИС».

Всё программное обеспечение, уже разработанное «НЭК.Тех» для нескольких модификаций электрозарядных станций «НАРТИС», внесено в Реестр российского программного обеспечения Минцифры, а сами ЭЗС внесены в Реестр отечественной продукции Минпромторга Российской Федерации.

«По нашим оценкам, рынок транспортной электрозарядной инфраструктуры в России будет расти опережающими темпами, со временем трансформируясь из точечных проектов в системный национальный актив. Этот рост обусловлен растущим спросом и стабильной господдержкой на приобретение зарядного оборудования и технологическое присоединение к электросетям. Опираясь на государственную стратегию развития электротранспорта в России и собственную аналитику, наша компания планирует активно усиливать компетенции в этой сфере и предлагать рынку полноценную электрозарядную экосистему», – сказал генеральный директор «НЭК Тех» Дмитрий Зарецкий.