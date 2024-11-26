Разделы

ПО Софт Безопасность
|

Решение «ИнфоТеКС» для защиты ИСУЭ

Компания «ИнфоТеКС» разработала сертифицированное решение для организации надежной защиты информации, передаваемой по каналам связи интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) – ViPNet SIES (Security for Industrial and Embedded Solutions). Решение соответствует требованиям нормативной-правовой базы России в области защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Решение ViPNet SIES – это комплекс средств криптографической защиты информации, предназначенный для обеспечения информационной безопасности широкого спектра устройств, входящих в ИСУЭ.

В приборы учета электроэнергии (ПУ) встраивается крипточип ViPNet SIES Core Nano в виде миниатюрной микросхемы российского производства, в которой на уровне кристалла реализован набор инженерных мер защиты. ViPNet SIES Core Nano соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3 и к СКЗИ-НР в части защиты от атак инженерного проникновения, благодаря чему ПУ со встроенным крипточипом может эксплуатироваться вне контролируемой зоны без необходимости обеспечения дополнительных мер защиты (датчиков вскрытия и элементов питания для удаления ключей в случае вскрытия корпуса) от доступа к нему потенциального нарушителя, а загруженные ключи могут использоваться без смены в течение 16 лет.

В устройства сбора и передачи данных (УСПД), шлюзы, базовые станции производителем устройств встраивается аппаратный криптомодуль ViPNet SIES Core, который может использоваться в устройстве вне контролируемой зоны (при использовании датчика вскрытия корпуса устройства).

В информационно-вычислительном комплексе (ИВК) на сервер сбора и обработки информации или на отдельный сервер, размещаемый внутри контролируемой зоны (исключающей доступ посторонних лиц), устанавливается ПО ViPNet SIES Unit. При установке на отдельный сервер поддерживается работа с резервированным кластером сервера сбора и обработки информации.

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками
Облачные тренды

Эти СКЗИ осуществляют шифрование отправляемых и расшифрование принимаемых данных на защищаемых устройствах и проверку целостности полученных данных.

Решение для защиты информации в ИСЭУ обладает рядом преимуществ. Разработчикам не требуется разбираться в криптографии, все криптографические операции вынесены в отдельный модуль и доступны по API. Использование сертифицированных СКЗИ не требует сертификации устройств, получения лицензии на их разработку и производство, достаточно оценки влияния. Криптографическими вычислениями занимается отдельный модуль, поэтому для устройств нет необходимости выполнения ресурсоемких операций.

Для защиты данных, передаваемых по каналам связи ИСУЭ, используется криптографический протокол CRISP, который принят как стандарт ГОСТ Р 71252-2024 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Протокол защищенного обмена для индустриальных систем», и входит в перечень утвержденных Приказом Минцифры. CRISP обеспечивает защиту прикладного и служебного взаимодействия между защищаемыми устройствами поверх используемого протокола связи, позволяет фрагментировать и ограничивать размеры пакетов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Россиянина приговорили к полутора годам за старую Windows на рабочем ПК

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Хакеры распространяют по серверам Oracle WebLogic криптомайнеры и DDoS-агенты

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще