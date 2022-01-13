МТС запустила «Цифровой водоканал»

МТС запустила решение для сбора и анализа информации с датчиков давления и приборов учета систем водоснабжения. Сервис позволяет предотвратить аварии на самых ранних стадиях и сократить издержки ресурсоснабжающих организаций за счет сведения баланса водопотребления.

Решение представляет собой программный комплекс, который позволяет выявить незаконные врезки и неучтенное потребление на магистралях водоснабжения, а также зафиксировать перепады давления в трубах. Устройства сбора и передачи данных (УСПД) с существующих счетчиков и датчики давления устанавливают у конечных потребителей и в контрольных точках. Также УСПД монтируются на расходомеры на насосных станциях для съема показаний по общему потреблению воды, вычисления баланса водопотребления, определения мест максимальных потерь и возможных хищений.

Контроль уровня воды и передача его значений выполняется автоматически с заданной периодичностью. Данные с устройств передаются в режиме онлайн по сети NB-IoT и анализируются системой с помощью больших данных (Big Data), что позволяет сравнить показания счетчиков за разные периоды и выявить внештатные ситуации. Работа на сети NB-IoT обеспечивает простоту установки оборудования, которое может работать без внешних источников питания до 10 лет.

Пользователь также может самостоятельно настраивать систему реагирования: выбирать, изменение каких показателей будет фиксироваться в онлайн-журнале для последующей обработки и принятия мер по устранению, включать SMS, e-mail-уведомления или уведомления в Telegram.

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В результате пилотного проекта с МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» в Челябинской области с помощью решения «Цифровой водоканал» МТС была настроена система онлайн-мониторинга объема поступающей в город воды, проведена сверка расчетов с поставщиком, в результате которой выявлена переплата водоканалом поставщику более чем за 150 тыс. кубических метров. Система также обеспечила возможность оперативного реагирования на аварийные ситуации. В ходе эксплуатации было выявлено вышедшее из строя оборудование, из-за некорректной работы которого город получал в три раза меньше воды. Система оповестила ответственных лиц о проблемных участках и водоснабжение города было в короткие сроки полностью восстановлено.

«По данным ресурсоснабжающих организаций, общие потери в сетях водоснабжения составляют более 100 млрд руб. в год. Водоканалы сталкиваются с искажением данных и неучтенным потреблением, а контролировать службы расчета сложно, большинство операций выполняются вручную. МТС представила комплексный продукт, который значительно упрощает выявление факта аварий и позволяет в разы снизить объём потерь в системах водоснабжения. Пилотные проекты в полной мере показали эффективность решения», — отметил вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.