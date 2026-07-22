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Скворцов Сергей

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Россияне нашли опасную замену заблокированному мобильному и дорогому домашнему интернету. Платить за нее не надо 1
23.05.2024 У «Ростелекома» и создателей «Платона» не вышло автоматизировать контроль за грузовиками на федеральных трассах 1
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 1
11.03.2019 В МГИМО построена гиперконвергентная инфраструктура на основе Cisco HyperFlex 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 1
18.02.2019 «Ростелеком» вступил в борьбу с «Ростехом» и Ротенбергом за автоматическое взвешивание грузовиков 1
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 1
04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики 1
18.01.2017 В Москве прошла Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию 1
17.04.2014 «Росэлектроника» наградила победителей отраслевого конкурса «IT-Прорыв» 1
26.09.2008 РОСНАНО утвердила к финансированию первые проекты 1
26.09.2008 «Роснанотех» одобрил финансирование проектов из области образования и медицины 1
23.06.2008 «ДиалогНаука» провела аудит ИБ коммерческого банка «Рублев» 1
09.06.2003 В Группе "Аквариус" появилась новая компания 1
14.04.2003 ТВС может стать телеканалом лишь двух столиц 1
11.12.2002 В "Аквариусе" введена должность директора по развитию сервисной сети 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Скворцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 7
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 6
Ростех - РТ-Инвест 58 5
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 4
ГЛОНАСС АО 278 4
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Дата 28 2
Ростелеком 10919 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1077 2
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
Actility 5 1
Semtech 18 1
Kapsch 8 1
Skytoll 2 1
Системы и Технологии ГК 128 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Сервис 6 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Системз Информ 4 1
onsemi - ON Semiconductor 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5631 1
МегаФон 10690 1
Cisco Systems 5364 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2397 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1267 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1911 1
HTC Corporation 1512 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
Inline Group - Инлайн Груп 105 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 1
ДиалогНаука 271 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 341 5
Царицын капитал 23 5
РЖД - Российские железные дороги 2092 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Мособлгаз ГУП МО 28 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1735 1
Банк Рублев 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8803 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3138 1
ГПБ - Газпромбанк 1266 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 327 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 593 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 720 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 757 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1536 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5413 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3426 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
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Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
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Спортивное программирование 31 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11593 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3946 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1160 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2468 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 478 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 3
Ведомости 1453 3
Известия ИД 763 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1133 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 459 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1210 2
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1723 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 487 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
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