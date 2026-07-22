Индексная книга (каталог) CNews*
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Скворцов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 16
Скворцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
|Замков Антон 12 6
|Шипелов Андрей 23 6
|Ротенберг Игорь 37 5
|Ротенберг Аркадий 52 5
|Старюк Павел 2 2
|Васильев Сергей 69 1
|Дерипаска Олег 41 1
|Христенко Олег 6 1
|Сычев Вадим 2 1
|Морозов Василий 7 1
|Симакин Денис 6 1
|Корчагин Павел 18 1
|Бакаев Булат 2 1
|Петуховский Артур 1 1
|Ткаченко Александр 6 1
|Любимов Александр 14 1
|Зверев Андрей 59 1
|Киселев Олег 37 1
|Добродеев Олег 17 1
|Йордан Борис 10 1
|Акназаров Арслан 1 1
|Петров Роман 4 1
|Петров Вадим 4 1
|Кожевников Савелий 1 1
|Крохина Дарья 2 1
|Заполь Юрий 2 1
|Синельщикова Лариса 1 1
|Кулагин Петр 1 1
|Акопов Рафаэль 6 1
|Афанасенко Дмитрий 1 1
|Соколов Алексей 137 1
|Иванов Олег 151 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Ускова Ольга 174 1
|Абрамович Роман 47 1
|Эрнст Константин 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.