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Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах

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, Текст: Игорь Королев

Госкомиссия по радиочастотам планирует выделить диапазон 300-400 МГц для работы сетей беспроводного узкополосного интернета вещей. Преимуществом использования данного диапазона является возможность проникновения сигнала в подвалы и закрытые помещения. Однако оборудования для данного диапазона нет.

ГКРЧ выделяет диапазон 300-400 МГц

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопрос о выделении частот в диапазоне 300-400 МГц для узкополосных беспроводных сетей интернета вещей. Это следует из повестки заседания комиссии, имеющейся в распоряжении CNews.

Для указанных целей предлагается выделить полосы частоты 301,125-305, 825 МГц, 337,125-341, 825 МГц, 343-344 МГц и 390-393 МГц. Частоты буду выделены неопределенному кругу лиц при условии регистрации радиоэлектронных средств (РЭС). Другим условием будет использование радиооборудования, включенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге и имеющей статус телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП).

Что представляет собой российский беспроводной интернет вещей

Сейчас в России работают три типа беспроводных узкополосных сетей интернета вещей. В лицензируемых полосах частот используются технологии EC-GSMи NB-IoT, которые работают, соответственно, на базе сотовых сетей второго поколения стандарта GSMи сотовых сетей четвертого поколения (4G) стандарта LTE.

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Для российского интернета вещей нашли новый диапазон частот

Также есть нелицензируемые сети интернета вещей, работающие в диапазоне 863-876 МГц. В данном диапазоне для интернета вещей ключевой является полоса частот 868,7-869,2 МГц; здесь отсутствуют ограничения на рабочий цикл.

Сети интернета вещей в диапазоне 800 МГц могут использовать различные технологии, например LoRaWAN или российские технологии «Стриж», NB-Fiи GoodWAN. Также к таким сетям можно отнести Федеральную сеть транспортной телематики (ФСТТ), которую разворачивает компания «Глонасс-ТМ» на базе технологии XNB. Частоты для данной сети были выделены отдельным решением ГКРЧ.

Работа сетей интернета вещей в диапазоне 800 МГц регулируется базовым решение ГКРЧ от 2007 г. о полосах частот, выделенных для устройств малого и среднего радиуса действия (SRD). В данное решение неоднократно вносились изменения. Так, в конце 2018 г. операторов такого рода сетей обязали осуществлять регистрацию РЭС. Тогда же операторов интернета вещей обязали использовать только отечественное оборудование, правда, срок вступления в силу данного решения был перенесен на 1 декабря 2021 г.

В материалах ГКРЧ отмечается, что согласно таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами, до конца 2026 г. должно быть прекращено использование действующими средствами воздушной радионавигации диапазона частот 790-960 МГц с переводом их в диапазон 960 МГц – 1,215 ГГц. В этом случае проблема с нехваткой радиоэлектронных средств в данном диапазоне для интернета вещей будет устранена.

Перевод интернета вещей на отечественное оборудование

В России и Европе существуют некоторые различие в распределении полос частот для интернета вещей. При этом в материалах ГКРЧ говорится, что гармонизацию выделенных полос частот не следует рассматривать как цель в развитии радиочастотного обеспечения сетей интернета вещей.

Причинами тому являются наличие радиоинтерфейсов для беспроводного интернета вещей российской разработки, включая кандидата на федеральный стандарт в этой области — NB-FI и наличие оборудования для интернета вещей российского производства, включая требование о его обязательном использовании. Кроме того, наибольшее значение в сетях интернета вещей имеет уровень приложения, а не передача сигнала на физическом уровне. При этом уровень приложения инвариантен к рабочей полосе радиочастот, используемой в том или ином радиоинтерфейсе.

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В настоящее время наблюдается тенденция к развертыванию мобильных сетей радиосвязи в нижних полосах радиочастот — LTE-450 и LTE-350. Например, сети LTE-450 под брендом Skylinkразворачивает Tele2. В этой связи, как отмечается в материалах ГКРЧ, является целесообразным рассмотрение вопроса выделения в полосе 300-400 МГц радиочастотного ресурса еще и сетям интернета вещей.

При этом развертывание сетей интернета вещей в диапазонах ниже 400 МГц обеспечит электромагнитную совместимость с передатчиками цифрового ТВ-вещания, которые планируется разворачивать в диапазоне 470-694 МГЦ.

Кем сейчас заняты частоты 300-400 МГц

В диапазоне 300-400 МГц электромагнитные волны имеют малые потери мощности излучения при распространении в свободном пространстве и проникновении в помещения, что позволяет размещать конечные устройства интернета вещей в глубоких подвалах и объектах с металлизированными стенами и крышей. В то же время размер антенны конечнного устройства в этом диапазоне составит около 0,5 м, а оборудование для сетей интернета вещей в данном диапазоне в настоящее время отсутствует.

На текущий момент в полосах частот 301,125-305, 825 МГц и 337,125-341, 825 МГц работают радиоэлектронные средства сетей стандарта McWll(другое название — NG-1). Сеть данного стандарта строит компания «НИИРИТ-Синвей». Эта компания также судилась за частоты для данного стандарта в диапазоне 1800 МГц, но безуспешно.

В полосах частот 307-308 МГц и 343-344 МГц работают радиоудлинители фиксированных телефонных линий. В полосе 390-394 МГц работают средства транкинговой радиосвязи стандарта Tetra. В этой связи на работу сетей интернета вещей в указанных полосах частот будут наложены ограничения.

Мнения экспертов

Эксперты сомневаются в перспективах использования диапазона частот 300-400 МГц для сетей интернета вещей. «Указанный диапазон вряд ли будет интересен рынку, — полагает руководитель проектов компании “Спектрум-менеджмент” Вадим Поскакухин. — Для обеспечения дальности связи антенна должна быть пропорциональна длине волны. В диапазоне 300-400 МГц на плату такую антенну уже не разместишь, и для дешевых датчиков это станет проблемой, которая нивелирует преимущества от использования более низкого диапазона радиочастот».

С таким мнением соглашается и председатель Ассоциации участников рынка интернета вещей Андрей Колесников. «Данный диапазон из-за размера антенны не подразумевает миниатюризацию, — говорит он. — Собственно, длинна волны является параметром удорожания любых устройств интернета вещей в этом диапазоне. Следовательно, будет ограниченное использование, и не будет массового внедрения. Фундаментальные решения проблемы размера антенны в низких диапазонах без удорожания устройства мне не известны».

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