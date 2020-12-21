В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей

В России планируется потратить ₽5 млрд на строительство отдельной беспроводной сети связи для транспортных магистралей. Сеть потребуется для создания интеллектуальных транспортных сетей и в перспективе обеспечит управление беспилотным транспортом. CNews изучил, для чего нужна отдельная сеть и как она будет функционировать.

Строительство отдельной сети беспроводной связи для транспортных магистралей

CNews изучил концепцию и технические требования покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных (включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС), дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения. Документ был разработан госпредприятием «Защитаинфотранс» и утвержден министерством транспорта в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Этот федпроект предполагает обеспечение покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с широкополосной беспроводной возможностью передачи данных и голоса, необходимых для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий, а также сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN.

На соответствующие цели в период до 2022 г. включительно будет потрачено ₽5,2 млрд. Из этой суммы федеральный бюджет выделит ₽4,35 млрд, внебюджетные источники — ₽900 млн.

Основной идеей концепции является создание отдельной сети связи для транспортных путей — Федеральной сети транспортной телематики (ФСТТ), которая станет частью Единой информационно-телекоммуникационной среды для развития интеллектуальных транспортных систем (ЕИТС). В состав ФСТТ будут входить сеть беспроводного узкополосного доступа по технологии, аналогичной LPWAN, и сеть мобильного беспроводного широкополосного доступа (МБШД).

Реализацией проекта занимается компания «ГЛОНАСС-ТМ», созданная госкомпанией ГЛОНАСС (оператор систем экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузовых автомобилей «Платон»). Совладельцами РТИТС являются госкорпорация «Ростех» и Игорь Ротенберг, сын известного предпринимателя Аркадия Ротенберга.

В конце 2018 г. правительство поручило выделить «ГЛОНАСС-ТМ» частоты для создания ФСТТ. После этого Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) без конкурса выделила компании частоты в диапазоне 800 МГц (863-865 МГц и 874-876 МГц) для строительства узкополосной беспроводной сети. На этих частотах будет строиться сеть передачи данных стандарта XNB, разработанного компанией «Современные радиосистемы» (бренд «Стриж», находится под управлением «ГЛОНАСС-ТМ»).

Затем «ГЛОНАСС-ТМ» направил в ГКРЧ запрос на выделение частот в диапазоне 350-370 МГц для строительства сети мобильного широкополосного доступа. Минтранс считал, что данные частоты в рамках упомянутого постановления Правительства также должны быть выделены без конкурса. Минкомсвязи придерживалось иного мнения. Дебаты между двумя ведомствами продолжались в 2019-2020 гг., после чего ГКРЧ все-таки выделила частоты в диапазоне 350-370 МГц для строительства ФСТТ, но уже самому Минтрансу. Условием выделения частот является использование отечественного оборудования.

Беспроводная связь на российском транспорте: состояние и перспективы

В настоящий момент транспортный потенциал в России в полной мере не используется по ряду причин, отмечают авторы концепции. Среди таковых значатся: административные барьеры, связанные с прохождением процедур государственного контроля транзита, недостаточное развитие интеллектуальных транспортных систем на международных транспортных коридорах, недостаточное взаимодействие с соседними государствами по вопросам ускорения международного транзита.

Для развития интеллектуальных транспортных систем необходимо использование современных информационных, геоинформационных, телекоммуникационных и навигационных технологий, говорится в документе. Это обеспечит повышение эффективности, устойчивости и безопасности функционирования транспортного комплекса России. Применение указанных технологий позволит увеличить пропускную способность транспорта не менее чем на 25%, эффективность общественного транспорта — на 50%, грузооборот — на 5-10%, пассажирооборот — на 20%, а также снизит количество дорожно-транспортных происшествий до 60% на отдельных участках дорог и уменьшит время реагирования служб специального назначения в экстренных случаях.

Выполнение современных требований по обеспечению безопасности движения транспорта обуславливает необходимость решения задач обмена информацией за счет сплошного покрытия транспортной инфраструктуры и предоставления сервисов телематики и непрерывного контроля перевозки грузов, мониторинга и управления техническим состоянием объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Существующее покрытие транспортной инфраструктуры сетями коммерческих операторов не в полной мере обеспечивает потребности транспортного комплекса для решения перечисленных выше задач по целому ряду причин. Одной из основных названо отсутствие сплошного покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи коммерческих операторов, отсутствие в сетях коммерческих операторов гарантий предоставления уровня обслуживания (GoS — grade of service) и качества обслуживания (QoS — quality of service) с достаточной для функционирования телематических приложений на транспорте вероятностью предоставления сервиса (типовое значение вероятности в договорах об оказании услуг подвижной связи составляет ниже 97%). В число других причин попали отсутствие возможности развития коммерческих сетей в темпе развития транспортного комплекса, отсутствие ответственности операторов связи за негативные последствия из-за некачественного предоставления услуг, невозможность решения информационно-телекоммуникационных задач для всех видов транспорта (включая беспилотный воздушный транспорт), невозможность обеспечения требуемого уровня безопасности из-за доступности абонентам сети общего пользования.

Перспективным направлением решения проблемы расширения зоны покрытия существующих сетей мобильного широкополосного беспроводного доступа и предоставления технологических сервисов требуемого уровня качества в настоящее время является применение широкополосных технологий беспроводной передачи данных. Построенные на основе широкополосных технологий (включая технологии 4G и 5G) системы мобильного широкополосного беспроводного доступа предназначены для обеспечения информационными сервисами всех элементов транспортного комплекса.

Развитие сетей 4G и 5G предполагается и коммерческими операторами, что расширит зону действия беспроводных сетей связи для задач телематики в районах присутствия коммерческих операторов, но не решит проблему покрытия сетями связи транспортной инфраструктуры в малонаселенных районах РФ. Там уже находятся и планируются к развитию важные объекты транспортной инфраструктуры, такие как Байкало-Амурская магистраль (БАМ), Транссибирская магистраль (Трансссиб), Северный широтный ход (СШХ), большая часть внутренних водных путей (ВВП), Северный морской путь и др.

Следовательно, для решения задачи обеспечения транспортного комплекса России возможностью передачи информации необходимо развертывание сети связи, дополняющей покрытие сетей связи коммерческих операторов. Способность транспортных средств перемещаться по территории страны требует создания федеральной телекоммуникационной системы для решения задач управления на единой технологической основе транспортного комплекса страны.

Необходимость решения задач повышения эффективности использования транспортной инфраструктуры за счет мультимодальных перевозок и взаимодействия транспортных средств различных видов требует создания федеральной телекоммуникационной системы в интересах всех видов транспорта. Кроме того, требует решения задача обеспечения ситуационной осведомленности пользователей беспилотных воздушных судов взлетной массой менее 30 кг (легкие суда).

Для решения этой задачи необходимо покрытие сетями беспроводной передачи данных с обеспечением связи на высотах до 500 м. Тре6ования к телематическим и телекоммуникационным сервисам в транспортном комплексе отличаются повышенными (относительно предъявляемых к коммерческим сетями) запросами к характеристикам канала передачи данных, определенных в соответствующих нормативно-правовых актах.

Таким образом, авторы документа считают актуальной задачу создания единой системы беспроводного доступа на всей территории России, повышения гарантированного обеспечения и качества предоставления сервисов связи (относительно предоставляемых коммерческими операторами) на транспортной инфраструктуре.

Возможным решением указанной задачи является взаимодополняющее использование сетей Федеральной сети транспортной телематики (ФСТТ) транспортного комплекса России и коммерческих операторов, основанное на применении следующих принципов: использование выделенного для системы частотного диапазона, бесколизионный метод доступа к среде передачи данных (метод доступа с опросом), приоритет использования сетей федеральной системы транспортной телематики, закрепленные соединения (соединение непрерывно закрепленного за абонентом соединения на всем протяжении маршрута).

На сегодняшний день назрела острая необходимость развертывания на транспортной инфраструктуре РФ единой системы сбора, обработки и передачи телеметрической информации на основе технологий мобильного широкополосного доступа (МШБД). Она должна отвечать требованиям системы управления реального времени к телематическим сервисам транспортного комплекса РФ, основанным на принципах взаимного дополнения сетей, развертываемых на транспортной инфраструктуре, и сетей коммерческих операторов.

Использование современных технологий мобильного широкополосного беспроводного доступа позволит достичь следующих целей: внедрить автоматизированные и автономные транспортные средства на всей территории РФ; повысить уровень безопасности дорожного движения; обеспечить требуемый уровень надежности и предсказуемости связи с транспортными средствами в процессе движения; обеспечить работоспособность высокоскоростных приложений с возможностью передачи видеоизображений в реальном масштабе времени; обеспечить высокий уровень информационной и функциональной безопасности; реализовать единые технологические принципы построения телекоммуникационных систем и решений, обеспечивающих взаимодействие сетей транспортной системы и смежных участков дорог, сведение их в единый информационный комплекс; реализация системы управления реального времени в информационно-телекоммуникационном комплексе транспортных средств с учетом особенностей информационного обмена элементов транспортного комплекса; реализация передачи данных от бортовых устройств с целью хранения текущих конфигураций и настроек всех включенных в контур управления подсистем и элементов, включая телекоммуникационные.

Перспективными направлениями реализации телекоммуникационных сервисов на транспортной инфраструктуре являются: расширение области применения систем мониторинга транспортных средств и транспортной инфраструктуры, повышение уровня детализации телеметрической информации; расширение задач управления транспортными средствами и инфраструктурой, информационная поддержка автономных транспортных средств; применение технологий обмена данными между транспортными средствами для обеспечения безопасности движения; повышение точности позиционирования транспортных средств, расширение диапазона задач применения систем высокоточного позиционирования (СВТП), внедрение систем дополненной реальности; расширение задач с применением геоинформационных систем (ГИС), интенсификация обмена данными с ГИС, повышение детализации данных; применение видеонаблюдения в реальном масштабе времени, реализация технологий «машинного зрения»; создание единых телекоммуникационных систем для разных видов транспорта в целях оптимизации решения логистических задач, повышение эффективности мультимодальных перевозок; интеграция сервисов, объединение информационных систем в целях получения мультипликативного эффекта обработки больших данных; интеграция телекоммуникационных ресурсов, применением конвергентных и гетерогенных технологий, совместное использование физических ресурсов, включая частоты.

Системы беспроводной связи на железнодорожном транспорте

Для обеспечения функционирования информационно-управляющих систем на железнодорожном транспорте необходимо решение двух основных задач. Первая из них — обеспечение радиоканалов передачи данных, обеспечивающих передачу ответственной информации (в том числе команд радиоуправления), как в виде голосовой информации, так и с обеспечением межмашинного взаимодействия. Вторая задача — обеспечение позиционирования подвижного состава, персонала и инвентаря строгой отчетности с необходимой точностью (точность «до пути»).

В целом системы радиосвязи на железнодорожном транспорте решают следующие задачи: организация поездной радиосвязи (ПРС); организация станционной радиосвязи (СРС); организация ремонтно-оперативной радиосвязи (РОРС); организация каналов передачи данных для информационно-управляющих систем (ИУС), обеспечивающих повышение скоростей движения и пропускной способности железных дорог посредством внедрения технологий интервального регулирования с подвижными блок-участками, автоведения по энерго-оптимальному графику движения; развитие систем контроля состояния инфраструктуры и подвижного состава; развитие систем оповещения и информирования пассажиров; системы оповещения работающих на путях о приближении поезда к месту проведения работ; передача маршрутных заданий; координация движения подвижного состава; передача данных безсветофорной автоблокировки; передача данных систем транспортной безопасности; видеонаблюдение на платформе при посадке и высадке пассажиров.

Для решения на железнодорожном транспорте задач радиосвязи по организации радиоканалов передачи данных, обеспечивающих передачу ответственной информации (как голосовой, так и межмашинного взаимодействия) применяются конвенциальные аналоговые системы в диапазонах 2 МГц и 160 МГц, цифровые системы технологической радиосвязи (ЦСТР) на основе технологий GSM-R, DMR и Tetra, а также ряд решений на основе узкополосных радиомодемов передачи данных (МОСТ, ВЭБР, «Интеграл-160М» и др.). Кроме того, для решения задач передачи критически важной видеоинформации существует ряд пилотных проектов по передаче данных с использованием диапазона 450 МГц (технология LTE) на основе специализированных решений по реализации локальной коммутации.

Следует отметить, что в соответствии с требованиями нормативных документов, для построения вышеназванных систем радиосвязи на железнодорожном транспорте применяются принципы построения технологических сетей радиосвязи, к которым в первую очередь необходимо отнести: использование выделенного диапазона частот; применение двойного радиопокрытия или резервирования аппаратуры сети радиодоступа по принципу «горячего резерва»; расчета емкости сети по принципу гарантированного обеспечения сервиса при максимальной нагрузке; минимизации времени установления соединения и гарантии максимального значения времени установления соединения; повышение коэффициента готовности системы передачи данных за счет совместного использования радиосетей в различных диапазонах частот.

На текущий момент существует ряд системных ограничений систем радиосвязи на железнодорожном транспорте, которые препятствуют дальнейшему развитию интеллектуальных транспортных систем, включая беспилотное управление. К числу таковых относятся: недостаточная полоса пропускания узкополосных систем, что приводит к увеличению числа применяемых на подвижном составе радиосредств при необходимости расширения функционала информационно-управляющих систем (применение принципа — функция управления — один радиоканал); низкая интеграция систем радиосвязи (практически каждая из перечисленных выше задач решается отдельными системами радиосвязи, что приводит к большой номенклатуре радиосредств и необходимости решения задачи электромагнитной совместимости); невозможность передачи критически важной видеоинформации с достаточными для систем беспилотного управления подвижным составом характеристиками оперативности доставки и разрешения видеоизображения.

Для решения задач по обеспечению позиционирования подвижного состава, персонала и инвентаря строгой отчетности с необходимой точностью (точность «до пути») в настоящее время на железнодорожном транспорте применяются локальные системы дифференциальной коррекции измерений наземной аппаратуры потребителей сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (НАП ГНСС) классов DGPS и RTK. Также существует ряд пилотных зон по внедрению сетевого решения дифференциальной коррекции. Для обеспечения функционирования систем дифференциальной коррекции применяются радиоканалы передачи данных на основе систем технологической радиосвязи приведенные выше.

В целом существующие решения по обеспечению точности позиционирования обеспечивают решение задачи по местоопределению подвижного состава с точностью до пути. Это связано с размещением антенн навигационного приемника в относительно благоприятных условиях (на крыше подвижного состава с высотой подвеса более 4 м), что снижает негативное влияние эффекта многолучевого распространения радиосигнала. Кроме того, для уточнения координаты дополнительно используется информация от напольных устройств систем централизованной блокировки (СЦБ). Совместное использование указанных систем (ГНСС и СЦБ) позволяет создавать модель движения подвижного состава и обеспечивать необходимую точность местоопределения.

К недостаткам существующих систем определения местоположения на железнодорожном транспорте необходимости отнести ограничения точности позиционирования персонала и инвентаря строгой отчетности, связанные с малой высотой антенн навигационных приемников и, как следствие, значительного негативного влияния эффекта многолучевого распространения радиосигнала в межвагонном пространстве. Другим недостатком является низкая степень интеграции локальных систем дифференциальной коррекции, что приводит к снижению точности местоопределения в зависимости от удаления от станции дифференциальной коррекции.

Для обеспечения внедрения перспективных информационно-управляющих систем на железнодорожном транспорте с возможностью перехода на малолюдные технологии, вплоть до беспилотного управления, а также обеспечения интеграции существующих систем передачи данных и голосовых команд по радиоканалу, необходимо внедрение беспроводных широкополосных систем радиодоступа. При этом для обеспечения необходимого коэффициента готовности системы радиосвязи необходимо внедрение двух агрегированных сетей радиодоступа в различных диапазонах частот.

Для развития беспроводных сетей радиодоступа на железнодорожном транспорте перспективным является применением выделенного решение ГКРЧ диапазона 1785-1805 МГц и, в перспективе, диапазона 360-380 МГц. Кроме того, внедрение сетей широкополосной радиосвязи должно быть гармонизировано с развитием сетевых решений по дифференциальной коррекции измерений НАП ГНСС. В перспективе сети беспроводного широкополосного доступа могут использоваться и в качестве вспомогательных средств решения навигационной задачи, посредством применения современных технологий триангуляции.

Приоритетные объекты железнодорожного транспорта для покрытия ФСТТ

№ п/п Дорога Станции Проектирование (год) Строительство (год) Сортировочные станции ОКТЯБРЬСКАЯ (две станши) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СОРТ-МОСКОВСКИЙ 2020 2021 ВОЛХОВСТРОЙ 1 2021 2022 МОСКОВСКАЯ (шесть станций) СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ 2021 2022 БЕКАСОВО-СОРТИРОВОЧНОЕ 2020 2021 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ 2021 2022 БРЯНСК-ЛЬГОВСКИЙ 2021 2022 РЫБНОЕ 2020 2021 ОРЕХОВО-ЗУЕВО 2020 2021 ГОРЬКОВСКАЯ (четыре станции) ЮДИНО 2020 2021 АГРЫЗ 2020 2021 НИЖНИЙ НОВГОРОД-СОРТИРОВОЧНЫЙ 2021 2022 ЛЯНГАСОВО 2020 2021 СЕВЕРНАЯ (две станции) ЛОСТА 2020 2021 ЯРОСЛАВЛЬ 2020 2021 СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ (две станции) БАТАЙСК 2021 2022 ЛИХАЯ 2021 2022 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ (две станции) ЛИСКИ 2020 2021 КОЧЕТОВКА 1 2021 2022 ПРИВОЛЖСКАЯ (три станции) ИМ.МАКСИМА 2019-2020 2020-2021 AHИCOВKA 2021 2022 КУЙБЫШЕВСКАЯ (четыре станции) ПЕНЗА 2021 2022 СЫЗРАНЬ 2021 2022 ДЕМА 2020 2021 КИНЕЛЬ 2019-2020 2020-2021 СВЕРДЛОВСКАЯ (три станции) ПЕРМЬ 2020 2021 ЕКАТЕРИНБУРГ 2020 2021 ВОЙНОВКА 2022 2023 ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ (три станции) ЧЕЛЯБИНСК 2019-2020 2020-2021 ОРСК 2021 2022 ОРЕНБУРГ 2021 2022 ЗАПАДНО- СИБИРСКАЯ (пять станций) МОСКОВКА 2020 2021 ВХОДНАЯ 2020 2021 АЛТАЙСКАЯ 2020 2021 ИНСКАЯ 2019-2020 2020-2021 КРАСНОЯРСКАЯ (одна станция) КРАСНОЯРСК-ВОСТОЧНЫЙ 2020 2021 ВОСТОЧНО- СИБИРСКАЯ (две станции) ТАЙШЕТ 2020 2021 ИРКУТСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ 2020 2021 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ (две станции) КОМСОМОЛЬСК 2021 2022 ХАБАРОВСК II 2021 2022 Грузовые станции 1 ОКТЯБРЬСКАЯ (девятнадцать станций) БЕЛОЕ МОРЕ 2024 2025 2 КАНДАЛАКША 2024 2025 3 КОВДОР 2024 2025 4 АПАТИТЫ 2024 2025 5 ОЛЕНЕГОРСК 2024 2025 6 КОЛА 2024 2025 7 МУРМАНСК 2023 2024 8 ВЫБОРГ 2024 2025 9 ВЫСОЦК 2023 2024 10 КАМЕННОГОРСК 2024 2025 11 КУЗНЕЧНОЕ 2024 2025 12 КОСТОМУК-ТОВ 2023 2024 13 ПРЕДПОРТОВАЯ 2024 2025 14 АВТОВО 2023 2024 15 НОВЫЙ ПОРТ 2023 2024 16 НОВГОРОД-НА-ВОЛХОВЕ 2024 2025 17 КИРИШИ 2024 2025 18 ЗАБОРЬЕ 2023 2024 19 ЛУЖСКАЯ 2019-2020 2020-2021 20 КАЛИНИГРАДСКАЯ (три станции) КАЛИНИНГ- СОР 2024 2025 21 БАЛТИЙСК ЛЕС 2024 2025 22 БАЛТИЙСК 2024 2025 23 МОСКОВСКАЯ (семь станций) ЯНИЧКИНО 2024 2025 24 ФОКИНО 2024 2025 25 МИХАЙЛОВ РУД 2024 2025 26 КУРБАКИНСКАЯ 2023 2024 27 ПРИСАДЫ 2024 2025 28 СТЕНЬКИНО II 2023 2024 29 СЕВЕРНАЯ 2024 2025 30 ГОРЬКОВСКАЯ (пять станций) НАВАШИНО 2024 2025 31 НУЯ 2024 2025 32 КСТОВО 2024 2025 33 ЗЕЛЕЦИНО 2020 2021 34 ЧЕПЕЦКАЯ 2024 2025 35 СЕВЕРНАЯ (семь станций) ЧИНЬЯВОРЫК 2024 2025 36 ВЕТЛАСЯН 2024 2025 37 МУЛЬДА 2024 2025 38 ИСАКОГОРКА 2024 2025 39 ЧЕРЕПОВЕЦ II 2023 2024 40 КОШТА 2024 2025 41 НОВОЯРОСЛАВС 2023 2024 42 СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ (четырнадцать станций) АЗОВ 2024 2025 43 МАРЦЕВО 2024 2025 44 ТАГАНРОГ 2024 2025 45 ЕЙСК 2024 2025 46 НОВОРОССИЙСК 2023 2024 47 ГРУШЕВАЯ 2023 2024 48 ТЕМРЮК 2024 2025 49 ВЫШЕСТЕБЛИЕВ 2023 2024 50 АФИПСКАЯ 2024 2025 51 КРАСНОДАР I 2024 2025 52 КАВКАЗ 2024 2025 53 ТУАПСЕ-СОРТ 2023 2024 54 ЛАБИНСКАЯ 2024 2025 55 МАХАЧКАЛА 2024 2025 56 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ (шесть станций) СТОЙЛЕНСКАЯ 2023 2024 57 КОТЕЛ 2024 2025 58 ПАВЛОВСК-ВОР 2024 2025 59 КАЗИНКА 2023 2024 60 НОВОЛИПЕЦК 2024 2025 61 ЧУГУН 2023 2024 62 ПРИВОЛЖСКАЯ (семь станций) ТАТЬЯНКА 2023 2024 63 612 107 2024 2025 64 СЕБРЯКОВО 2024 2025 65 АКСАРАЙСКАЯ 2024 2025 66 НЕФТЯНАЯ 2024 2025 67 КНЯЗЕВКА 2024 2025 68 САЗАНКА 2024 2025 69 КУЙБЫШЕВСКАЯ (семь станций) НОВОКУЙБЫШЕВ 2024 2025 70 БИКЛЯНЬ 2023 2024 71 НИЖНЕКАМСК 2024 2025 72 АЛЛАГУВАТ 2024 2025 73 БЕНЗИН 2024 2025 74 НОВОУФИМСКАЯ 2024 2025 75 ЗАГОРОДНЯЯ 2024 2025 76 СВЕРДЛОВСКАЯ (шестнадцать станций) ОСЕНЦЫ 2023 2024 77 БЕРЕЗНИКИ-СО 2023 2024 78 СМЫЧКА 2024 2025 79 КАЧКАНАР 2023 2024 80 КЛИМКИ 2024 2025 81 БОКСИТЫ 2024 2025 82 РЕВДА 2024 2025 83 МАЛОРЕФТИНСК 2024 2025 84 ВОЙНОВКА 2024 2025 85 АСБЕСТ 2024 2025 86 УАЗ 2024 2025 87 ТУРИНСКИЙ 2024 2025 88 ТОБОЛЬСК 2023 2024 89 ПЫТЬ-ЯХ 2024 2025 90 СУРГУТ 2023 2024 91 ЛИМБЕЙ 2023 2024 92 ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ (шесть станций) МЕТАЛЛУРГИИ 2024 2025 93 САТКА 2024 2025 94 КРУТОРОЖИНО 2024 2025 95 НОВОТРОИЦК 2024 2025 96 НИКЕЛЬ 2024 2025 97 МАГНИТОГ-ГР 2023 2024 98 ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ (двадцать шесть станций) КОМБИНАТСКАЯ 2023 2024 99 БАРНАУЛ 2024 2025 100 ЗАРИНСКАЯ 2024 2025 101 ЛИНЕВО 2024 2025 102 ИЗЫНСКИЙ 2024 2025 103 НОВОКУЗ-СОРТ 2024 2025 104 НОВОКУЗ-ВОСТ 2024 2025 105 ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ 2023 2024 106 МЕРЕТЬ 2023 2024 107 БЕЛОВО 2024 2025 108 БОЧАТЫ 2024 2025 109 ТЫРГАН 2024 2025 110 ЕРУНАКОВО 2023 2024 111 ЧЕРКАСОВ КАМ 2024 2025 112 ПРОКОПЬЕВСК 2024 2025 113 ОБНОРСКАЯ 2024 2025 114 НОВОКУЗ-СЕВ 2023 2024 115 ТОМУСИИСКАЯ 2024 2025 116 МЫСКИ 2024 2025 137 КИЙЗАК 2024 2025 118 МЕЖДУРЕЧЕНСК 2023 2024 119 КЕМЕРОВО 2024 2025 120 ЛАТЫШИ 2024 2025 121 ЗАБОЙЩИК 2024 2025 122 БИРЮЛИНСКАЯ 2024 2025 123 ЛЕНИНСК-КУЗН 2024 2025 124 КРАСНОЯРСКАЯ (девять станций) НОВАЯ ЕЛОВКА 2024 2025 125 АЧИНСК II 2024 2025 126 КИЯ-ШАЛТЫРЬ 2024 2025 327 КАМЫШТА 2024 2025 128 ЧЕРНОТ КОПИ 2024 2025 129 КРАСНОЯР-СЕВ 2024 2025 130 БАЗАИХА 2024 2025 131 УЯР 2024 2025 132 ЗАОЗЕРНАЯ 2023 2024 133 ВОСТОЧНО- СИБИСКАЯ (тринадцать станций) ТУЛУН 2024 2025 134 АЗЕЙ 2024 2025 135 БАГУЛЬНАЯ 2024 2025 136 КОРШУНИХА-АН 2024 2025 137 РУДНОГОРСК 2024 2025 138 ЧЕРЕМХОВО 2024 2025 139 КАСЬЯНОВКА 2024 2025 140 КИТОЙ-КОМБИН 2024 2025 141 СУХОВСКАЯ 2024 2025 142 СУХОВСК-ЮЖ 2024 2025 143 ЗУЙ 2024 2025 144 НАУШКИ 2024 2025 145 ЧЕЛУТАЙ 2024 2025 146 ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ (три станции) ШАХТЕРСКАЯ 2024 2025 147 ЗАБАЙКАЛЬСК 2024 2025 148 СКОВОРОДИНО 2024 2025 149 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ (двадцать одна станция) БЕРКАКИТ 2024 2025 150 НЕРЮНГРИ-ПАС 2024 2025 151 НЕРЮНГРИ-ГР 2024 2025 152 ЧЕГДОМЫН 2024 2025 153 ВАНИНО 2023 2024 154 ДЗЕМГИ 2024 2025 155 ХАБАРОВСК 11 2024 2025 156 ХАБАРОВСК I 2024 2025 157 НОВОШАХТИНСК 2024 2025 158 ВЛАДИВОСТОК 2024 2025 159 ГАЙДАМАК 2024 2025 160 МЫС-ЧУРКИН 2024 2025 161 ПЕРВАЯ РЕЧКА 2024 2025 162 НАХОДКА 2019-2020 2020-2021 163 ХМЫЛОВСКИЙ 2024 2025 164 РЫБНИКИ 2024 2025 165 КРАБОВАЯ 2024 2025 166 МЫС АСТАФЬЕВ 2024 2025 167 НАХОДКА-ВОСТ 2023 2024 168 ПОСЬЕТ 2024 2025 169 БЛЮХЕР 2024 2025 Участковые станции 1 ОКТЯБРЬСКАЯ (две станции) БЕЛОМОРСК 2022 2023 2 БАБАЕВО 2022 2023 3 МОСКОВСКАЯ (три станции) ВЯЗЬМА 2022 2023 4 УЗЛОВАЯ I 2022 2023 5 ОЖЕРЕЛЬЕ 2022 2023 6 ГОРЬКОВСКАЯ (две станции) ВЕКОВКА 2022 2023 7 БАЛЕЗИНО 2020 2021 8 СЕВЕРНАЯ (пять станций) СОЛЬВЫЧЕГОДСК 2022 2023 9 ОБОЗЕРСКАЯ 2022 2023 10 ВОЛОГДА I 2022 2023 11 БУЙ 2022 2023 12 ШАРЬЯ 2022 2023 13 СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ (три стации) ТИМАШЕВСКАЯ 2022 2023 14 ТИХОРЕЦКАЯ 2022 2023 15 КРАСНОД-СОРТ 2022 2023 16 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ (одна станция) ЕЛЕЦ 2022 2023 17 ПРИВОЛЖСКАЯ (две станции) ПЕТРОВ ВАЛ 2022 2023 18 СЕННАЯ 2022 2023 19 КУЙБЫШЕВСКАЯ (три станции) ОКТЯБРЬСК 2022 2023 20 РУЗАЕВКА 2022 2023 21 АБДУЛИНО 2022 2023 22 СВЕРДЛОВСКАЯ (четыре станции) СЕДЕЛЬНИКОВО 2022 2023 23 ДРУЖИНИНЕ 2022 2023 24 ИШИМ 2022 2023 25 КАМЕНСК-УРАЛ 2022 2023 26 ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ (четыре станции) БЕРДЯУШ 2022 2023 27 КАРТАЛЫ I 2022 2023 28 ПЕТРОПАВЛОВСК 2022 2023 29 КУРГАН 2022 2023 30 ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ (пять станций) БАРАБИНСК 2022 2023 31 ИРТЫШСКОЕ 2022 2023 32 КАРАСУКI 2022 2023 33 АРТЫШТА II 2022 2023 34 ТАЙГА 2022 2023 35 КРАСНОЯРСКАЯ (четыре станции) АЧИНСК I 2022 2023 36 МАРИИНСК 2022 2023 37 АБАКАН 2022 2023 38 САЯНСКАЯ 2022 2023 39 ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ (две станции) НИЖНЕУДИНСК 2022 2023 40 УЛАН-УДЭ 2022 2023 41 ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ (три станции) КАРЫМСКАЯ 2022 2023 42 БЕЛОГОРСК 2022 2023 43 МАГДАГАЧИ 2022 2023 44 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ (одна станция) УССУРИЙСК 2022 2023 Участки 1 МОСКОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 2019 2021 2 МОСКОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР -I (ОДИНЦИВО-ЛОБНЯ) 2019 2021 3 МОСКОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР - II (НАХАБИНО-ПОДОЛЬСК) 2019 2022 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- МОСКВА 2021 2022 5 МОСКВА - НИЖНИЙ НОВГОРОД 2020 2021 6 МОСКВА - ВОРОНЕЖ - РОСТОВ-НА-ДОНУ 2023 2024 7 МОСКВА - ИВАНОВО 2021 2022 8 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ПСКОВ 2022 2023 9 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СОРТАВАЛА - МАТКАСЕЛЬКЯ 2023 2024 10 ТУАПСЕ - РОСТОВ-НА-ДОНУ 2022 2023 11 НОВОРОССИЙСК - ВОРОНЕЖ - РОСТОВ-НА-ДОНУ 2022 2023 12 ПЕТРОЗАВОДСК - ПСКОВ 2022 2023

Источник: «Защитаинфотранс»

Системы беспроводной связи на автомобильном транспорте

Современные информационные системы на автомобильном транспорте охватывают процессы контроля и надзора за транспортными средствами (категории N и M), взимания платы за проезд (СВП «Платон»), экстренного реагирования при авариях («Эра-ГЛОНАСС»), тахографического контроля режимов труда и отдыха. Для реализации информационных сервисов используются каналы сетей связи общего пользования. Следует отметить, что в качестве технических средств контроля на транспорте используется широкая номенклатура бортовой радиоэлектронной аппаратуры, основанной на применении средств навигации на основе ГНСС и радиоканалов передачи данных.

Большинство из бортовых технических средств контроля имеют сходный функционал в части использования радиоканалов передачи данных и средств спутниковой навигации. В настоящее время Минтрансом ведется работа по разработке стандарта «Глобальная навигационная спутниковая система на транспорте. Технические средства контроля на транспорте. Единый расширяемый набор протоколов обмена данными технических средств контроля с информационными системами», позволяющего обеспечить модульное построение бортовой аппаратуры в части обеспечения функционала различных систем с использованием единого коммуникационного контроллера (агрегатора трафика). Ведется работа по объединению задач передачи телематических данных на автотранспорте посредством созданного при построении системы «Эра-ГЛОНАСС» MVNO — оператора «ГЛОНАСС», объединяющего сети трех операторов сотовой связи.

Требуемая сервисами контроля автотранспорта точность позиционирования обеспечивается системами ГЛОНАСС/GPS, в том числе — посредством сети дифференциальной коррекции измерений НАП ГНСС, развернутой «ГЛОНАСС» в ряде регионов РФ.

Автомобильные дороги общего назначения для покрытия ФСТТ

Участки дорог, входящих в транспортный маршрут Европа-Западный Китай на территории Российской Федерации маршрут п. Шали - и. Бавлы (Республика Татарстан), 325 км; маршрут п. Бавлы - Кумертау (Республика Башкортостан), 290 км; М-11: Москва - Санкт-Петербург, 573 км; Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), пусковой комплекс № 3, № 4 (частично), 111 км.; скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 693 км; Кумертау - граница с Казахстаном, 176 км. Учетные номера автомобильных дорог и их наименование Идентификационные номера автомобильных дорог М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия 00 ОГ1 ФЗ М-1 (Е30, АН6, СНГ) М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной 00 ОП ФЗ М-2 (Е105, СНГ) М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной 00 ОП ФЗ М-3 (Е101, СНГ) М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск 00 ОП ФЗ М-4 (Е50, Е97, Е115, Е592, СИГ) М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск 00 ОП ФЗ М-5 (Е30, АН6, АН7, СНГ) М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа 00 ОП ФЗ М-7 (ЕО17, Е22, СНГ) М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск 00 ОП ФЗ М-8 (Е115, СНГ) М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой 00 ОП ФЗ М-9 (Е22, СНГ) М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург 00 ОП ФЗ М-10 (Е105, АН8, СНГ) М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург 00 ОП ФЗ М-11 Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия 00 ОГ1ФЗ Р-21 (Е105, СНГ) Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия 00 ОП ФЗ Р-23 (Е95, СНГ) P-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия 00 ОП ФЗ Р-120 (СНГ) P-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон” - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой 00 ОП ФЗ P-217 (Е50, Е117, Е119, АН8, СНГ) P-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией 00 ОП ФЗ P-256 (АН4, СНГ) P-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - Чадан - Хандагайты - граница с Монголией 00 ОП ФЗ Р-257 (СНГ) P-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск 00 ОП ФЗ P-297 (АН30, АН31, СНГ) A-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) 00 ОП ФЗ А-113 A-130 Москва - Малоярославец - Ярославль - граница с Республикой Белоруссия 00 ОП ФЗА-130 A-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой ОООПФЗ А-180 (Е20, СНГ) A-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой 00 ОП ФЗ А-181 (Е18, АН8, СНГ) A-212 Псков - Изборск - граница с Эстонской Республикой 00 ОП ФЗ A-212 (Е77) A-216 Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой 00 ОП ФЗ A-216 (Е77, СНГ) A-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан 00 ОП ФЗ А-300 (Е121, АН63, СНГ) A-305 Оренбург - Илек - граница с Республикой Казахстан 00 ОП ФЗ А-305 A-310 Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан 00 ОП ФЗ А-ЗЮ (Е123, АН7, СНГ) A-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией 00 ОП ФЗ А-340 (АНЗ, СНГ) A-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой 00 ОП ФЗ А-350 (АН6, СНГ) A-360 "Лена" Невер - Якутск 00 ОП ФЗ А-360 (СНГ) A-361 подъездная дорога от автомобильной дороги А-360 "Лена" к границе с Китайской Народной Республикой 00 ОП ФЗ А-361 (СНГ) А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток 00 ОП ФЗ А-370 (АН6, АН30, СНГ) А-375 "Восток" Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка 00 ОП ФЗ А-375

Источник: «Защитаинфотранс»

В числе перспектив развития информационно-телекоммуникационных сервисов на автотранспорте можно назвать: обеспечение взаимодействия беспилотного и подключенного автомобиля с геоинформационной системой на основе высокоточных картографии и позиционирования; повышение точности местоопределения беспилотного и подключенного автомобиля; обеспечение обмена телеметрическими данными, сигналами управления и другой телематической информацией между устройствами элементов обустройства автомобильных дорог; оповещение об авариях в зонах отсутствия или слабого покрытия сетями мобильной связи; расширение функционала ГАИС «Эра-ГЛОНАСС»; передача информации систем высокоточного позиционирования, систем единого времени, управления движением на бортовые устройства подключенных транспортных средств; идентификация водителя и мониторинга (в том числе видеомониторинг) пассажиров на остановке, мониторинг состояния водителя, транспортного средства, визуализация ситуации.

Обеспечение развития приведенных выше информационно-телекоммуникационных сервисов на автотранспорте, в особенности развитие технологий подключенного и беспилотного автомобиля, возможно только при создании технологических беспроводных широкополосных сетей радиодоступа на автодорожной инфраструктуре. При таком развитии также значительно упрощается решение задачи по интеграции сервисов контроля автотранспорта посредством применения единой среды передачи данных.

Необходимость применения технологических беспроводных широкополосных сетей радиодоступа на автодорожной инфраструктуре обусловлено повышенными требованиями к функциональной безопасности сетей радиодоступа при решении задачи по созданию транспорта различных уровней автономности. При этом для обеспечения необходимого коэффициента готовности системы радиосвязи необходимо внедрение двух агрегированных сетей радиодоступа в различных диапазонах частот. Перспективным в данном случае является совместное использование диапазонов 5,9 ГГц (технология DSRC) и перспективного диапазона 360-380 МГц.

Отдельно следует выделить задачу обеспечения повышения точности позиционирования автотранспортных средств посредством применения придорожной инфраструктуры. Таким образом, перспективой развития и модернизации автодорожной инфраструктуры является совместное развитие технологических беспроводных широкополосных сетей и придорожной инфраструктуры повышения точности позиционирования автотранспортных средств.

Требования по применению основных видов технических средств контроля на автотранспорте

Функционал/транспортное средство Экстренный вызов при аварии (УЭВОС) Мониторинг транспорта АСН Тахограф Сбор платы за вред дорогам (БУ СВП) Страховая телематика (европротокол ТСК) Легковые автомобили с 01.01.2015 (ТР ТС 018/2011) с 01.10.2014 (ФЗ №40) Легковые такси с 01.01.2015 (ТР ТС018/20П) с 01.01.2015 (ТР ТС 018/2011) с 01.10.2014 (ФЗ №40) Автобусы для перевозки пассажиров (в том числе школьные автобусы) с 01.01.2015 (ТР ТС 018/2011) с 01.01.2012 (МП РФ №280) с 01,01.2015 (ТР ТС 018/2011) с 09,07.2015 шк.ав. (ПП РФ №1177) С 01.04.2015 (ФЗ № 196) с 09,07.2015 шк.ав. (ПП РФ №1177) С 01.10.2014 (ФЗ №40) Грузовики для перевозки опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов, мусоровозы и выполняющие госзаказ с 01.01.2015 (ТР ТС 018/2011) с 01.01.2015 (ТР ТС 018/2011) с 01,01.2018 (ПП РФ №1156) с 14 11,2009 (ПП РФ №928) С 01.04.2013 (ФЗ №196) с 01.10.2014 (ФЗ №40) Грузовые массой более 12 тонн с 01.01.2015 (ТР ТС 018/2011) с 01.01.2015 (ТР ТС 018/2011) С 01.04.2013 (ФЗ №196) С 15.11.2015 (ФЗ №257) ПП РФ №1191 с 01.10.2014 (ФЗ №40)

Источник: «Защитаинфотранс»

Системы беспроводной связи на водном транспорте

К информационным системам на водном транспорте относятся системы Службы управления движением судов (СУДС) и Автоматическая идентификационная система (АИС). Телекоммуникационные каналы организованы с помощью узкополосных систем УКВ диапазона и спутниковых систем связи. Требуемая точность позиционирования обеспечивается системами ГЛОНАСС/GSM и системой дифференциальных поправок.

В числе перспектив развития информационно-телекоммуникационных сервисов значатся: создание систем отслеживания грузов, обеспечивающих автоматизацию выстраивания очередей в транспортных узлах, в первую очередь в морских портах и речных портах, а также на внутренних водных путях; обеспечение доступа судоводителей и других пользователей к цифровому картографическому обеспечению на внутренних водных путях в режиме, близком к реальному времени; мониторинг (в том числе видеомониторинг) и управление прохождения водных транспортных средств по контролируемым участкам водного пути с использованием активных идентификационных меток; передача информации систем высокоточного позиционирования, систем единого времени, управления движением на бортовые устройства подключенных транспортных средств; резервные каналы передачи информации ограничения движения на участках водного пути на бортовые устройства водных транспортных средств.

Системы беспроводной связи на воздушном транспорте

К информационным системам на воздушном транспорте относятся системы автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В) и бортовая система предупреждения столкновений (БСПС). Для обеспечения информационных систем используются закрепленные каналы радиосвязи типа «воздух — воздух» и «воздух — земля» в различных диапазонах. Требуемая точность позиционирования обеспечивается системами ГЛОНАСС/GSM.

Среди перспектив развития информационно-телекоммуникационных сервисов на водном транспорте значатся: повышение уровня безопасности и эффективности использования воздушного пространства России; повышение качества предоставления государственной услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства РФ; функционирование внутрибортовых систем для контроля состояния перевозимого груза; регистрация, учет, мониторинг полетов, управление и идентификация БВС; передача сообщений полезной нагрузки, включая видео, с борта БВС; функционирование единой системы авиационно-космического поиска и спасания и взаимодействия с другими поисковыми и аварийно-спасательными службами транспортного комплекса, морского транспорта.

Потребность в ИКТ-сервисах для развития транспортного комплекса

Для решения телекоммуникационных задач в настоящее время используется выделенные транкинговые узкополосные технологические сети и сети коммерческих операторов. Выделенные транкинговые узколополосные технологические сети строятся для каждого вида транспорта отдельно, имеют низкую степень интеграции между собой, не обеспечивают возможность предоставления сервисов транспортным средствам по всей территории России и являются неэффективными с экономической точки зрения, так как необходимо обеспечивать покрытие территории России различными стандартами связи, применяемыми в различных технологических сетях.

Технологические системы радиосвязи являются узкополосными (аналоговыми и цифровыми) и предназначены для управления персоналом в процессе обслуживания транспортной инфраструктуры, передачи вспомогательной информации водителям. Системное использование узкополосных сетей радиосвязи для управления транспортным комплексом в режиме реального времени не осуществляется. Решение перспективных задач транспортного комплекса посредством существующих транкинговых систем невозможно.

Сети коммерческих операторов, как уже отмечалось, предоставляют услуги широкополосного доступа, не соответствующие требованиям транспортного комплекса в части обеспечения сплошного покрытия транспортной инфраструктуры, уровня обслуживания и качества обслуживания для приложений управления транспортными средствами и обеспечения безопасности транспортного процесса.

Перспективой организации систем обмена информаций в транспортном комплексе является применение в технологических системах радиосвязи оборудования мобильного широкополосного доступа (МШБД), включая стандарты 4G и 5G. Это позволит снять инфраструктурные ограничения для развития систем управления транспортного комплекса реального времени посредством архитектуры системы МШБД, изменяемой в зависимости от плотности размещения абонентских устройств (АУ) и условий функционирования требований со стороны транспортного комплекса к информационному обмену. Такой подход к построению сети обеспечит интенсивную и оправданную по затратам реализацию сервисов широкополосного доступа.

Единая информационно-телекоммуникационная среда транспортного комплекса

Единая информационно-телекоммуникационная среда (ЕИТС) является составной частью Единой цифровой транспортно-логистической среды (ЕЦТЛС) и обеспечивает реализацию телематических и других информационных сервисов, соответствующих требованиям функциональной и информационной безопасности, для участников транспортного процесса и позволяет им создавать прикладные системы мониторинга и управления на транспорте.

Место системы беспроводного доступа (ФСТТ) в составе ЕИТС

При этом ЕИТС не исключает подключения объектов с использованием сетей коммерческих операторов при соответствии указанных сетей требованиям к зоне действия, функциональной и информационной безопасности, уровням качества и гарантии обслуживания, которые предъявляются использующие такое подключение приложения транспортной телематики. Такие подключения могут использоваться для сервисов, обеспечивающих повышение эффективности транспортно-логистической цепочки (контроль качества транспортных услуг и автоматизация управления транспортными процессами).

Архитектура сети передачи данных ЕИТС

Для сервисов обеспечения безопасности транспортных процессов (передача критически важной информации в системах управления и отслеживания перевозок опасных грузов) должны использоваться только технологические сети или сети, обеспечивающие требуемый для таких приложений уровень качества и гарантии обслуживания, а также функциональной и информационной безопасности.

Административная система идентификации для ЕИТС

В составе ЕИТС должна создаваться подсистема беспроводного доступа федеральной системы транспортной телематики (ФСТТ), обеспечивающая необходимые покрытие, уровень безопасности качество сервисов для транспортного комплекса. Участники транспортно-логистического процесса, включая хозяйствующих субъектов и владельцев объектов транспортной инфраструктуры, на основе инструментов ЕЦТЛС и ЕИТС в целом и сетей беспроводного доступа в частности, могут создавать собственные прикладные системы в общей доверенной среде ЕИТС.

Структурная схема ЕЦТЛС с сегментами сетей LPWAN

Цели и задачи создания подсистемы беспроводного доступа ФСТТ

Создание подсистемы обмена данными на основе беспроводного доступа должно решить следующие задачи: обеспечение в зонах покрытия транспортной инфраструктуры надежной, безопасной и качественной связи, соответствующей уровню информационных сервисов; расширение зон покрытия, в том числе на тех территориях, где развертывания сетей связи общего пользования является низкорентабельным; модернизация устаревших сервисов, замена локальных и ведомственных низкоэффективных сетей на единые сети ФСТТ; интеграция межвидовых информационных сервисов за счет создания единой и прозрачной телекоммуникационной инфраструктуры, применения конвергентных технологий и гетерогенных структур; обеспечение взаимодействия с существующими технологическим сетями и сетями общего пользования для повышения качества телекоммуникационных сервисов; обеспечение нового качества услуг за счет объединения телекоммуникационных сервисов с сервисами высокоточного позиционирования и системами единого времени; увеличение пропускной способности и территории охвата телекоммуникационной инфраструктуры с учетом стремительного роста беспилотных авиационных систем, автономного автомобильного транспорта, систем видеоконтроля на транспортной инфраструктуре; создание телекоммуникационной структуры нового качества, обеспечивающей контроль и сопровождение грузов независимо от вида транспорта, местонахождения и владельца груза.

При создании подсистемы беспроводного доступа ЕИТС должна быть реализована поддержка двух типов информационных сервисов: обеспечение безопасности транспортных процессов (передача критически важной информации в системах мониторинга и управления, в том числе перевозками опасных грузов) и повышение эффективности транспортно-логистических процессов (управление и контроль качества транспортных услуг, автоматизация управления транспортными процессами).

Кроме того, должны учитываться следующие принципы: нормативное регулирование построения сетей беспроводного доступа, включая частотное регулирование, обеспечивающее гарантированное решение задач обеспечения безопасности транспортных процессов; единство технической политики при создании инфраструктуры, систем управления, систем безопасности; масштабируемость сети с учетом потребностей по емкости, функциональным возможностям и пространству, соответствие требованиям прикладных задач; использование одной или нескольких технологий связи (мультитехнологичность), одного или нескольких диапазонов частот (мультидиапазонность), систем высокоточного позиционирования и единого времени для реализации требований к качеству и функциональности связи; преимущественное применение оборудования и программного обеспечения, разработанного и изготовленного в России (обладающего статусом телекоммуникационное оборудование отечественного производства); управление и контроль сети беспроводного доступа и ее элементов, включая подключенные устройства, на основе данных мониторинга состояния сети и нагрузки; обеспечение уровня обслуживания и гарантии сервисов в соответствии с требованиями участников транспортно-логистических процессов и НПА транспортной отрасли.

Архитектура системы беспроводного доступа в составе ЕИТС

Система беспроводного доступа является составной частью телематической сети ЕИТС и представляет собой совокупность систем и сетей беспроводной связи и передачи информации, с помощью которых осуществляется технологическое управление транспортным комплексов страны. Основой системы беспроводного доступа, охватывающей всю территорию страны и решающую задачи всех подведомственных систем транспортного комплекса, является Федеральная система транспортной телематики. В ее состав входят: подсистема сбора телеметрической информации на базе технологии LPWAN; подсистема беспроводного широкополосного доступа, как мобильного, так и стационарного; система позиционирования.

Архитектура опорной сети МШБД

ФСТТ представляет собой коммуникационную среду для реализации необходимых информационных и телекоммуникационных сервисов мониторинга и управления транспортного комплекса. Цифровая платформа транспортного комплекса (ЦПТК ) реализует сервисы и приложения, централизованную систему адресации, регистрации, безопасности, сбора и обработки данных реализует. Аппаратно-программные комплексы ЦПТК и ФСТТ образуют единую технологическую систему, которая имеет централизованную систему управления и мониторинга.

Контроль и управление из центрального узла осуществляется по всем подведомственным сетям передачи данных на уровнях сети и над всеми элементами транспортного комплекса. Часть функций центрального узла управления телекоммуникационным оборудованием может быть реализована в локальном центре управления части транспортного комплекса. При этом должна быть реализована возможность распределенного управления из любого пункта управления любым уровнем сети.

Потребности в емкости на базовую станцию сети МШБД

Для управления подсистемами беспроводного доступа на всей сети транспортного комплекса должны быть предусмотрены единые центры управления и мониторинга и дежурно-диспетчерские службы. С учетом необходимости обеспечения реализации круглосуточного бесперебойного режима и прямого влияния качества реализации возложенных функций на пропускную способность транспортных путей, безопасность дорожного движения и жизнедеятельность в целом должен соблюдаться приоритет использования ресурсов сетей связи.

С точки зрения принадлежности устанавливается приоритет использования собственных сетей перед арендуемыми. С точки рения категорий сетей устанавливается приоритет использования технологических выделенных ведомственных сетей перед сетями связи общего пользования. В исключительных случаях допускается использовать сети связи общего пользования.

Структурно-логистическая схема ядра сети МШБД

Архитектура МШБД имеет целью обеспечение централизации управления и унификация принципов построения телекоммуникационных систем для элементов транспортного комплекса. В архитектуре выделяются следующие уровни: опорная сеть, состоящая из уровня агрегации и магистральных каналов связи, и уровень доступа — сети доступа.

Расширяемость и масштабируемость достигается за счет применения опорной сети, использующей единые принципы построения. В пределах одной территории технологически и организационно могут быть одновременно развернуты региональная, видовая (по видам транспорта) и объектовая сеть МШБД. Опорная сеть передачи данных обеспечивает соединение технических средств сети радиодоступа МШБД с информационными системами и управление сетью.

В качестве опорной сети, с учетом многообразия вариантов подключения и использования существующих каналов связи коммерческих и ведомственных операторов, может выступать наложенная сеть связи, построенная по технологии SD-WAN, с возможностью агрегации доступных каналов связи, их виртуализацией и созданием мультидоменных облачных структур. В качестве первичных каналов связи могут выступать сети передачи данных, построенных по технологии IP/MPLS, оптические каналы связи, интернет, каналы передачи данных операторов мобильных сетей связи.

Место сети сбора, передачи и обработки телематической информации на основе технологий LPWAN в ЕИТС

Взаимосвязь с внешними телекоммуникационными системами может осуществляться на каждом уровне ЕИТС. На информационном уровне обеспечивается обмен телематической информацией или результатами ее обработки. На уровне опорной сети используется сетевые ресурсы. На уровне сети доступа может подключаться внешнее оконечное оборудование или использоваться частотный ресурс внешних сетей радиодоступа. Узкополосные сети для сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре служат для мониторинга состояния грузов, транспортной инфраструктуры и состояния подвижных объектов.

Телекоммуникационными технологиями для целей сбора, обработки и передачи телеметрической информации являются технологии радиосвязи с низким потреблением энергии LPWAN. Основной частью ФСТТ должны стать сети МШБД, с помощью которых предполагается реализация основных ресурсоемких сервисов транспортной отрасли. Подсистема МШБД может строиться на базе гетерогенных принципов с использованием частотных диапазонов и технологий радиосвязи и совместным функционированием сетей.

Схема подключения сети доступа LPWAN к опорной сети передачи данных в составе ЕИТС

Сеть МШБД на транспорте будет решать следующие классы задач: организация связи для передачи данных, включая видеоинформацию, в системах управления процессами в режиме реального времени; организация связи для передачи данных в системах управления без ограничений ко времени доставки; организация связи для передачи данных в системах управления без ограничений ко времени доставки; организация связи для передачи данных в системах управления с гарантированным временем доставки; организация связи для передачи данных обеспечивающих подсистем ГИС, СЕВ и СВТП.

В зависимости от реализации информационных сервисов объекты транспортной инфраструктуры (ОТИ) разделены на три категории. На ОТИ первой категории будут реализованы базовые и дополнительные информационные сервисы. Необходимый перечень информационных сервисов будет устанавливаться в нормативно-правовых актах отрасли. Реализация только базовых сервисов или совмещение базовых и дополнительных сервисов будет осуществляться уполномоченным оператором.

Структурная схема сети доступа LPWAN

На ОТИ второй категории будут реализованы только базовые сервисы. Реализацию сервисов будет осуществлять уполномоченный оператор. На ОТИ третьей категории будут реализованы дополнительные информационные сервисы, связанные с передачей критически важной информации и отслеживанием опасных грузов. Реализация таких информационных сервисов на ОТИ третьей категории допускается на основе сетей коммерческих операторов.

Распределение задач между сегментами ФСТТ

Задача ФСТТ Узкополосные сети Широкополосные сети Мониторинг и управление ОТИ предпочтительно возможно Мониторинг грузов предпочтительно возможно Мониторинг ТС предпочтительно возможно Управление ТС невозможно предпочтительно Передача речевой информации невозможно предпочтительно Информационное обеспечение пользователей ТС (ГИС, дополненная реальность, справочная информация) нежелательно предпочтительно Видеонаблюдение и фиксация на ОТИ невозможно предпочтительно Машинное зрение, локация, высокоточное позиционирование на ТС невозможно предпочтительно

Источник: «Защитаинфотранс»

Беспроводные технологии, на базе которых можно создать МШБД

В настоящее время для построения сетей МШБД транспортного комплекса применяют технологии сотовой связи 4G и 5G и технологию DSRC (Dedicated short-range communications), которые реализуют весь комплекс коммуникационных взаимодействий V2X (Vehicle-to-everything) транспортного средства, подключенного ко всем объектам инфраструктуры, другим транспортным средствам, различным устройствам и т.д.

В Европе отдают предпочтение ITS-G5 (вариант DSRC), в Китае развивают стандарты C-V2X, в Северной Америке выбирают между C-V2X и DSRC. Применение сетей технологии DSRC предпочтительно для реализации взаимодействия транспортных средств между собой (V2V) в городах или транспортных узлах для всех видов транспорта.

Для применения радиоэлектронных средств связи технологии DSRC в различных странах выделены полосы частот шириной от 50 до 70 МГц. В России присвоение радиочастот для систем технологии DSRC осуществляется на общих основаниях в полосе 5,85-5,925 Ггц с системами фиксированного радиодоступа и сетями технологии Wi-Fi. Это существенно затрудняет внедрение систем технологии DSRC на территории РФ. Для эффективного и экономически оправданного применения систем C-V2X должна быть выделена полоса частот не менее 20 МГц.

В то же время применение мобильных широкополосных систем связи класса LTE (относится 4G) обладает следующими преимуществами: обеспечение мобильности (технологии класса LTE обеспечивают подключение абонентов, движущихся со скоростью 150 км/ч); высокая эффективность в городских условиях (технологии OFDM и MIMO обеспечивают работоспособность в условиях многолучевого распространения); высокий динамический диапазон нагрузок (технологии одинаково эффективны в сценариях применения с большим числом абонентов и маленькой удельной нагрузкой и с малым числом абонентов с высокой удельной нагрузкой); высокая пропускная способность (применение агрегации частотных диапазонов, технологии MIMO позволяет обеспечить пропускную способность базовой станции до нескольких сот Мбит/с). Строительство инфраструктуры сети МШБД на основе технологий класса LTE позволяет в перспективе перейти к использованию технологий 5G.

Перечень действующих решений ГКРЧ для применения РЭС беспроводного доступа на транспорте

Номер решения ГКРЧ Выделенный диапазон радиочастот Тип РЭС Примечание №07-20-03-001 от 7.05.2007 (Приложение №13) 5795-5815 МГц РЭС транспортной телематики малого радиуса действия Получение разрешения на использование радиочастот № l 11-01-2 от 10.03.2011 5855-5925 МГц РЭС интеллектуальных систем на транспорте Получение разрешения на использование радиочастот для придорожных РЭС № 10-06-03-2 от 19.02.2010 63-64 ГГц РЭС интеллектуальных систем на транспорте №18-46-02 от 1785-1805 МГц 11.09.2018 РЭС технологических сетей связи на железнодорожном транспорте № 18-45-05-1 от 16.04.2018 (в ред. решения ГКРЧ от 11.09.2018 № 18-46-03-1 пункт 29) 360-380 МГц РЭС мобильного широкополосного беспроводного доступа на территории метрополитенов городов Новосибирск, Нижний Новгород и Екатеринбург 360-370 МГц - на открытых участках, находящихся на поверхности и в подземной части; 370-380 МГц - только в подземной части № 18-46-03-2 от 11.09.2018 360-380 МГц РЭС мобильного широкополосного беспроводного доступа на территории метрополитена города Москва №18-47-05дсп от 30.11.2018 863-865 МГц и 874-876 МГц Узкополосные РЭС федеральной системы транспортной телематики Получение разрешения на использование радиочастот для БС в полосе радиочастот 874-876 МГц №07-20-03-001 от 07.05.2007 (Приложение №2) 2400-2483,5 МГц и 5150-5350 МГц РЭС малого радиуса действия технологии Wi-Fi №15-35-09-1 от 16,10.2015 2400-2483,5 МГц РЭС технологии Wi-Fi Получение разрешения на использование радиочастот № 10-07-02 от 15.07.2010 5150- 5350 МГц и 5650 -6425 МГц РЭС технологии Wi-Fi Получение разрешения на использование радиочастот № 20-55-06-2 от 13.07.2020 г 35-0 - 370 МГц РЭС мобильного широкополосного беспроводного доступа подвижной службы, предназначенной для построения технологической сети связи ФСТТ Получение разрешений на использование радиочастот, использование РЭС российского происхождения при их наличии в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции

Источник: «Защитаинфотранс»

Геоинформационная система в МШБД

В состав МШБД ФСТТ для целей реализации систем управления реального времени транспортного комплекса входят: геоинформационная система (ГИС), система высокоточного позиционирования (СВТП) и система единого времени (СЕВ). Геоинформационная система служит для решения задач визуализации процессов в транспортном комплексе и содержит информацию о размещении базовых станций МШБЮ и LPWAN, зонах покрытия, местонахождения АУ и другую информацию, необходимую в качестве исходных данных для систем управления транспортным комплексом.

Геоинформационная система должна быть размещения в ЦПТК. Система высокоточного позиционирования и входящая в ее состав система единого времени служат для высокоточного местоопределения и доставки меток точного времени до всех элементов транспортного комплекса, в том числе — подсистем МШБД и LPWAN, с целью синхронизации действий управления по месту и времени. Доставки сигналов единого времени на объекты транспортного комплекса осуществляется посредством подсистемы МШБД. Доставка дифференциальных поправок и иной информации от СВТП с целью повышения точности местоопределения осуществляется подсистемой МШБД. Основной целью взаимодействия подсистем МШБД, СВТП и СЕВ является повышение точности синхронизации по времени и точности позиционирования всех элементов транспортного комплекса, что создает предпосылки для существенного экономического эффекта при строительстве транспортной инфраструктуры.

Строительство сети МШБД с использованием бюджетных средств

В качестве возможного сценария предоставления телематических сервисов на сети МШБД может быть рассмотрен сценарий построения в рамках инвестиционной программы за счет бюджетных средств. Сеть МШБД проектируется и строится за счет федерального бюджета. По окончанию строительства сеть передается на баланс назначенной организации — балансодержателя. Для получения разрешения на предоставление услуг связи на построенной сети балансодержатель заключает договор с оператором-владельцем частот на передачу сети в оперативно управление, на основании которого оператор-владелец частот получает разрешение на использование радиочастот для предоставления услуг радиодоступа.

Модель финансирования строительства сети МШБД

Для эксплуатации сети МШБД распоряжением Минтранса назначается оператор МШБД, который заключает договор с оператором-владельцем частот на эксплуатацию/обслуживание сети МШБД и вторым договором получает услуг аренды канала радиодоступа от базовых станций до оконечного оборудования — мобильного радиотерминала. Оператор сети МШБД, в свою очередь, предоставляет услуги сбора, обработки и передачи телематической информации от подключенных устройств сервисным операторам платформ транспортной телематики, включая ЦПТК. В качестве бюджетных отчислений будут выступать поступления от деятельности оператора МШБД и от деятельности ЦПТК.

Система нумерации МШБД

Система нумерации и идентификации цифровых объектов, подключенных к ЕИТС по сети МШБД, должна удовлетворять следующим основным требованиям: обеспечение выполнения нескольких функций идентификации (персонализация, поиск оборудования, безопасность и доверенность); обеспечение интероперабельности в различных информационных системах (цифровой платформе транспортного комплекса, платформе транспортной телематики); принципы функционирования системы идентификации должны быть неизменны на протяжении не менее 10 лет; обеспечение масштабируемости системы идентификации на основе применения распределенной и открытой архитектуры, использования стандартных протоколов и процедур, отсутствия ограничений на добавление объектов; обеспечение уникальности и не повторяемости идентификаторов объектов.

Наиболее полно предъявляемым выше требования к системе идентификации отвечает архитектура DOA (Digital Object Architecture — архитектура цифровых объектов) с использованием идентификаторов цифровых объектов типа DOI, принципы которой могут быть использованы для решения вопросов идентификации в сети МШБД.

План-график реализации концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных

Приоритетные объекты транспортной инфраструктуры для покрытия МШБД

К приоритетным объектам транспортной инфраструктуры относятся: транспортная инфраструктура, которая решает стратегические задачи отрасли, такие как транспортные коридоры «Север — Юг», «Восток — Запад», транспортный маршрут «Европа — Западный Китай» и соответствующие пограничные переходы; автомобильные дороги общего пользования федерального значения; железные дороги общего пользования федерального значения; мультимодальные транспортно-логистические центры, реализующие разгрузочно-погрузочную деятельность, перевалку и хранение грузов (сортировочные станции, морские и речные порты, контейнерные терминалы и т.д.); инженерные сооружения транспортного комплекса, обеспечивающие его функционирование в части мониторинга технического состояния данных объектов транспортной инфраструктуры; внутренние водные пути, входящие в транспортный коридор «Север — Юг».