Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177692
ИКТ 13816
Организации 10737
Ведомства 1469
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25807
Персоны 76312
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Китай Западный


УПОМИНАНИЯ


29.06.2025 Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби 1
19.07.2024 Обход Тольятти поехал на основе ИT-систем с искусственным интеллектом концерна «Телематика» 1
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
20.11.2018 Accenture цифровизует финансовый рынок Казахстана 1
28.03.2017 Traft-OnLine предоставила аналитику по грузоперевозкам строителям дороги «Великий шелковый путь» 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
02.07.2015 «СМП-Нефтегаз» сократила расходы на ГСМ с помощью Omnicomm 1
02.03.2006 Китай обходит Россию в спутниковой картографии 1
02.03.2006 Китай обходит Россию в спутниковой картографии 1
06.06.2001 Alcatel модернизирует сети GSM на западе Китая 1
01.11.2000 Hitachi Ltd. намерена инвестировать значительные средства в западный Китай 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 2
Yandex - Яндекс 7847 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Accenture plc 687 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 181 1
China Mobile 409 1
8540 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 61 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Ростех - РТ-Инвест 57 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 19 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
ГЛОНАСС АО 211 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 2
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
Почта России ПАО 2175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
Совкомбанк ПАО 264 1
Деловые Линии ГК 74 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 135 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Volvo Cars 253 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Русский стандарт Банк 454 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 24 1
Кредит Европа банк 66 1
Traft - Трафт 23 1
СМП-Нефтегаз 1 1
ВТБ Инфраструктурный Холдинг 2 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 25 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1243 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 111 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 43 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 151 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 9 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 102 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68920 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53637 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1432 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7070 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28366 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3084 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1364 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1100 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10957 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8951 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9892 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1154 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8721 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1846 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21250 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15420 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1697 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6971 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8224 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11572 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9479 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1604 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10283 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4192 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 2
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3730 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 36 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2250 2
DSRC - Dedicated Short Range Communications - Выделенная связь ближнего действия 12 2
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси 18 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1425 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7665 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5643 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2261 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1430 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4230 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 56 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2812 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 182 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 490 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 2
GeoEye IKONOS 110 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
NASA Landsat 82 2
Microsoft Windows 2000 8664 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 83 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 24 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 241 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 84 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
Космодром Байконур 1070 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 94 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 4 1
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 42 1
Traft-Online - система управления грузоперевозками 16 1
Интеграл-160М - радиомодем 1 1
Ротенберг Игорь 37 2
Ротенберг Аркадий 52 2
Чернышенко Дмитрий 573 1
Шадаев Максут 1061 1
Шабалин Олег 1 1
Назарбаев Нурсултан 84 1
Савин Андрей 14 1
Малькова Лариса 17 1
Сергушев Сергей 10 1
Евсин Александр 12 1
Дитрих Евгений 15 1
Путин Владимир 3256 1
Федорищев Вячеслав 7 1
Европа 24420 9
Россия - РФ - Российская федерация 150237 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17569 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17963 4
Беларусь - Белоруссия 5860 4
Казахстан - Республика 5673 3
Европа Западная 1484 3
Бразилия - Федеративная Республика 2403 2
Азия - Азиатский регион 5629 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52696 2
Индия - Bharat 5562 2
Франция - Французская Республика 7911 2
Канада 4929 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3040 2
Китай - Пекин - Beijing 1012 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2331 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1897 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 420 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3122 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1564 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7794 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2541 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3241 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 458 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 151 1
Ближний Восток 2990 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 442 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 704 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 871 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 420 1
Россия - УФО - Свердловская область 1604 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1064 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1346 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 922 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19397 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52998 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49550 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5385 4
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 177 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7461 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10250 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4098 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 847 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5767 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2492 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8772 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24954 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2195 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2950 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2557 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 2
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 70 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 929 2
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 45 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 601 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2515 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3013 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2613 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1401 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10252 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2288 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11327 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16811 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1613 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 900 1
Энергетика - Energy - Energetically 5276 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5904 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8272 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 323 1
Великий шёлковый путь - The Great Silk Road 8 1
POI - points of interest 169 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 2
Ведомости 1093 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368521, в очереди разбора - 750674.
Создано именных указателей - 177692.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще