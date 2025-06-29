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Китай Западный
УПОМИНАНИЯ
Китай и организации, системы, технологии, персоны:
|Ротенберг Игорь 37 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Шадаев Максут 1061 1
|Шабалин Олег 1 1
|Назарбаев Нурсултан 84 1
|Савин Андрей 14 1
|Малькова Лариса 17 1
|Сергушев Сергей 10 1
|Евсин Александр 12 1
|Дитрих Евгений 15 1
|Путин Владимир 3256 1
|Федорищев Вячеслав 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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