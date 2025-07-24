«Яндекс Заправки» помогут оплатить проезд по безбарьерным трассам

В сервисе «Яндекс Заправки» водители смогут быстро оплачивать проезд по платным трассам, где нет шлагбаумов и касс — безбарьерным дорогам. Опция появилась и в супераппе «Яндекс Go», и в отдельном приложении сервиса. Оплатить проезд по трассе М-12 «Восток», ЦКАД, дороге А-289 и проспекту Багратиона в Москве можно в несколько кликов сразу после поездки или в течение пяти дней. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Такси».

Проезд по безбарьерным трассам фиксируют автоматически рамки с камерами и датчиками. Если водитель еще не приобрел и не установил транспондер, ему приходилось каждый раз самостоятельно искать информацию о начислении и способ его оплатить. Теперь информация о поездках по платным дорогам доступна в «Яндекс Заправках» на одном экране в привычном интерфейсе: даты, трассы, стоимости совершенных проездов.

Перед оплатой достаточно сохранить госномер автомобиля (или нескольких автомобилей) в приложении один раз. После проверки номера в разделе «Платные дороги» пользователь увидит детали своих поездок. Новая функция будет полезна тем, кто ездит по платным трассам регулярно или планирует поездку в другой город по работе или в отпуск. При этом не требуется заранее указывать, по какой дороге пользователь собирается ехать — проезд оплачивается по факту.

В «Яндекс Заправках» сейчас можно оплатить проезд по следующим участкам:

– М-12 «Восток» — федеральная трасса от Москвы через Нижний Новгород в Казань. В дальнейшем может быть продлена до Екатеринбурга и других городов Урала и Сибири. Трасса является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай»;

– ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) — крупная кольцевая магистраль в Московской области, которая помогает разгрузить МКАД и другие дороги столицы и Подмосковья от транзитного потока. Она проходит на расстоянии примерно 50 км от центра Москвы;

– А-289 — автомобильная дорога в Краснодарском крае, которая соединяет Краснодар и Новороссийск.

Также в сервисе сохранилась возможность оплатить проезд по проспекту Багратиона в Москве — бессветофорной магистрали, которая обеспечивает транспортное сообщение между МКАД и деловым центром «Москва-Сити».

У автовладельца есть пять дней на оплату поездки. Деньги можно списать с любой из карт, которые пользователь ранее уже привязал к своему аккаунту и использовал для оплаты. Информация в приложении обновляется автоматически. Также можно настроить уведомления — первое придет в течение 15 минут после проезда, затем будет еще несколько напоминаний об оплате.