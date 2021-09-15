ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля

В России подняли вопрос об определении запретных зон для движения беспилотного транспорта. Первоначально ФСБ обеспокоилось движением беспилотников у Кремля, а также торговых центров ГУМа и ЦУМа. На данный момент границы таких зон не определены. Но эксперты выразили опасения о том, что беспилотный транспорт может создать угрозу для граждан. Однако в районе Ясенево такси «Яндекса» поедут уже осенью 2021 г.

Запретные зоны для беспилотников

В России определят запретные зоны для беспилотных автомобилей. На данный момент этот вопрос рассматривается рабочей группой, в которую входят регуляторы, традиционные участники рынка, разработчики и поставщики новых технологических и бизнес-решений в сфере «Автонет». Окончательно границы таких районов пока не определены, пишут «Ведомости».

Однако ФСБ, которая и стала инициатором такой меры, изначально предложила ограничить въезд беспилотного транспорта в район московского Кремля, а также торговых центров ГУМа и ЦУМа. Предложение было поддержано Министерством транспорта.

По мнению замруководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Александра Евсина, ограничения могут быть введены, так как беспилотный транспорт может создать угрозу для граждан, а также — проблемы для движения. Кроме того, автомобили могут быть захвачены для террористических актов. Некоторые специалисты также предложили ограничить движение на территориях с плохой дорожной инфраструктурой.

В России ограничат зоны для движения беспилотников

При этом эксперты отмечают, что имеет смысл создать запретные зоны в местах, где проводятся ремонтные работы, которые временно сужают дорожное пространство. В таких районах движение транспорта всегда затруднено, и беспилотнику может быть проблематично ехать по заданному алгоритму.

Беспилотное такси «Яндекса»

В июле стало известно о том, что беспилотные такси «Яндекса» появятся на дорогах России уже в 2021 г. Их планируется пустить на дороги Москвы, Московской области, Краснодарского края и Татарстана. При этом первые машины поедут по дорогам столицы уже осенью. Сервис будет работать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». На этапе тестирования беспилотный транспорт будет доступен только ограниченному числу пользователей. Для участия необходимо подать заявку на сайте проекта.

«Яндекс» начал первые испытания беспилотного такси летом 2018 г. в Иннополисе. По дорогам Москвы такси ездят уже несколько лет. По действующим законам, в каждой поездке за рулем машины должен сидеть водитель-испытатель. Однако в 2021 г. в России вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах, который частично снимает ограничения для тестирования беспилотных технологий. Благодаря этому беспилотные автомобили смогут ездить без водителя и использоваться на определенных территориях.

Беспилотные грузовики

Также Министерство транспорта планирует запустить беспилотные грузовики между Москвой и Санкт-Петербургом в 2022 г. С 2024 г. планируется использовать трассу М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом для масштабных коммерческих проектов. При этом автономные перевозки между Европой и Азией планируется запустить к 2030 г.

До 2030 г. около 20 тыс. км федеральных дорог станут основой беспилотных логистических коридоров. Помимо трассы М-11 «Нева», будут использоваться участки международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», автодороги М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», ЦКАД и М-12.