Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время

Беспилотные такси «Яндекса» в рамках экспериментальных правовых режимов появятся в России в 2021 г. Первоначально беспилотники будут запущены в отдельных районах Москвы, затем постепенно вводиться и в остальные регионы.

Беспилотные такси в России

Первые беспилотные такси «Яндекса» выйдут на линию в 2021 г. Их планируется пустить на дороги Москвы, Московской области, Краснодарского края и Татарстана, сказано на официальном сайте Минэкономразвития. В ближайшее время беспилотное такси «Яндекса» заработает в Москве на коммерческой основе. Стоимость поездки, как сообщили представители компании, будет зависеть от спроса.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, технология практически готова к тиражированию. Сейчас основная задача министерств и Правительства — разработать и утвердить «дорожную карту» для практического применения этой технологии. Министр также отметил, что необходимо решить, как будет обеспечиваться безопасность, как оценивать качество услуг, как будет происходить сертификация и т.д. Данные вопросы обсуждались 3 июля 2021 г. на мероприятии, посвященном реализации программ экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

В рамках ЭПР Правительство позволяет ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. Эти особенности как раз и позволяют применять новые технологии.

Первые беспилотные такси «Яндекса» выйдут на линию в 2021 году

На встрече также было отмечено, что поначалу тестирование беспилотных такси будет проходить в небольшом количестве мест, так как необходимо согласование МВД и ГИБДД. При этом использование беспилотников потребует внести изменения в ПДД. Затем технологию можно будет вводить поэтапно и в других регионах.

Беспилотные такси «Яндекса»

«Яндекс» начал разрабатывать технологии беспилотного вождения еще в 2017 г. В Иннополисе сервис беспилотного такси без человека за рулем был запущен в августе 2018 г. На сегодняшний день пассажиры совершили уже более 18 тыс. поездок, при этом автомобили в автономном режиме прошли более 13 млн км.

«В данный момент сервис беспилотного такси “Яндекса” работает только в городе Иннополис под Казанью, но закон об экспериментальных правовых режимах даст возможность запускать подобные сервисы и в других городах, в том числе и в Москве, — рассказали CNews представители “Яндекса”. — Сейчас беспилотные автомобили в Москве используются для тестирования и развития технологии, и не перевозят пассажиров».

Беспилотных автомобилей компании в московском автопарке насчитывается около 140. Они тестируются на различных маршрутах, в основном в ЦАО, ЗАО, ЮЗАО и ЮАО, рассказали в «Яндексе».

В Москве беспилотные автомобили «Яндекса» сейчас используются для тестирования технологии, пояснили представители компании в разговоре с CNews. Также по закону инженер должен находиться за рулем такой машины. Однако ЭПР позволят компании использовать автомобили в сервисе такси, в том числе без инженера за рулем. При этом для полностью беспилотного такси предусмотрен удаленный оператор, который подключается к авто по камерам и дает автопилоту рекомендацию о том, что ему делать, если возникнет такая необходимость.

Экспериментальные правовые режимы

Федеральный закон № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» вступил в силу в январе 2021 г. Документ был подготовлен Минэкономразвития и направлен на создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения на рынок новых продуктов и услуг в сферах цифровых инноваций. ЭПР или «цифровые песочницы» смогут устанавливаться на срок до трех лет в таких сферах, как медицина, транспорт, сельское хозяйство, торговля, архитектура и строительство, промышленность, предоставление государственных услуг и связь.

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Однако в марте 2021 г. в Госдуму был внесен «законопроект-спутник» уточняющий применение «цифровых песочниц». Законопроект предусматривает снятие ограничительных норм для тестирования технологий в телемедицине, сфере беспилотного грузового и пассажирского транспорта, дистанционного заключения договоров, а также сервисов на базе больших данных. Президент России Владимир Путин 2 июля 2021 г. подписал вышеупомянутый документ.

«Цифровая песочница» будет строиться на основе программы эксперимента, которая утверждена Правительством. Этой программой будет определен срок и территория эксперимента, перечень возможных субъектов, порядок их деятельности, включая способы недопущения внештатных ситуаций. Например, воспользоваться беспилотным такси или увидеть автомобиль без водителя за рулем можно будет только на той территории, которая обозначена в программе эксперимента. На остальной территории России это станет возможно только тогда, когда эксперимент будет признан удачным и по его окончании будут внесены соответствующие изменения в общее регулирование.

Мнение российского союза автостраховщиков

«Чтобы легализовать передвижение беспилотных автомобилей (не только такси), по дорогам общего пользования, необходимо внести изменения в целый ряд законов, — пояснили CNews в российском союзе автостраховщиков (РСА). — С точки зрения страхования ответственности необходимо ввести в законодательство понятие владельца высокоавтоматизированного транспортного средства, именно он будет нести ответственность за причинение вреда при использовании этого транспортного средства».

Об оценке размеров тарифов для беспилотников в РСА говорить не готовы. «Пока не ясно, каковы будут риски причинения вреда беспилотниками в результате ДТП. Это можно будет предметно оценивать после получения необходимой статистики, которая появится только тогда, когда беспилотники начнут массово выезжать на дороги», — рассказали представители РСА.

По данным опроса Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) (на июнь 2021 г.), жители Москвы в 47% случаях ждут появления беспилотного транспорта в городе. Беспилотники интересуют москвичей больше, чем ввод электронных документов (здесь интерес выразили 40%). При этом 35% респондентов рассказали, что ждут обслуживания роботами на транспорте, в кафе и учреждениях культуры.