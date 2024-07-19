Обход Тольятти поехал на основе ИT-систем с искусственным интеллектом концерна «Телематика»

16 июля 2024 г. президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт движению на обходе Тольятти – новом платном участке международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Безопасным и комфортным движение сделает комплекс решений на основе искусственного интеллекта концерна «Телематика»: современная «умная» система управления дорожными движением с выявлением инцидентов и барьерная система взимания платы последнего поколения. Новая дорога окажет колоссальное влияние на развитие экономики страны, новейшие технологии помогут разгрузить региональную дорожную сеть. Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

Обход города Тольятти – современная платная четырехполосная трасса протяженностью 99,3 километра, которая станет участком важнейшего международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» и разгрузит М-5 «Урал». Ее запуск сократит время в пути между Москвой и Самарой с 16 до 8 часов.

С помощью современных российских технологий на основе искусственного интеллекта, разработанных и внедренных на автодороге концерном «Телематика», на новом участке создана «умная» дорожная инфраструктура. Она направлена на снижение аварийности, повышение комфорта водителей и эффективности управления движения на трассе. Новейшие ИT-системы обеспечат постоянный мониторинг дорожной ситуации с автоматическим распознаванием инцидентов, информирование водителей о состоянии дороги и происшествиях, работу удобной системы взимания платы нового поколения.

«Запуск нового участка – обхода Тольятти позволит перенаправить транзитный поток и уменьшить пробки в городе, сократить путь до Москвы, а также повысить пропускную способность трассы М-5 «Урал», что в итоге будет способствовать повышению транспортной доступности и связности нашего региона. Кроме этого, новый участок построен с применением полностью российских интеллектуальных транспортных систем, которые повышают эффективность и безопасность движения», – сказал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Обход Тольятти построен на условиях концессии — не только за государственные деньги, но и за средства, привлеченные из внебюджетных источников. На каждом этапе строительства нам помогали в администрации Самарской области, помогали главы районов. В обход Тольятти вложена частичка труда наших коллег и сотрудников подрядных компаний. Финансовое закрытие объекта удалось совершить благодаря привлечению средств банковского сектора. И сегодня, от имени холдинга, я выражаю благодарность каждому, кто участвовал в этом проекте!» — отметил генеральный директор холдинга «Автобан» Алексей Андреев.

«Наши решения на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей, повышают эффективность движения на новой автомагистрали. Наше программное обеспечение для мониторинга дорожной безопасности на основе ИИ быстро выявляет инциденты, в том числе остановки, аварии, выход людей и животных на дорогу и предметы на дороге. Система взимания платы нового поколения распознает номера и типы транспортных средств, определит класс автомобиля на основе 3D-сканов, подсчитает количество осей с помощью специальных камер. Такие решения, базирующиеся на нейронных сетях, делают дороги более технологичными, безопасными и комфортными для всех участников дорожного движения», – отметил заместитель генерального директора концерна «Телематика» Марсель Нигметзянов.

Проезд по обходу Тольятти первое время будет бесплатным – до завершения ремонтных работ в районе Жигулевской ГЭС. После ремонта заработают пункты взимания платы (ПВП) при въездах на магистраль и выездах с нее. На одном ПВП будет семь полос, на двух других – по девять полос. На каждом ПВП будет выделена быстрая полоса, работающая в режиме транспондерной fast lane. На остальных будут действовать все виды оплаты: транспондер, банковские карты, наличные средства.

Одновременно с обходом Тольятти Владимир Путин открыл еще один новый участок М-11 «Нева» – обход Твери, интеллектуально-транспортная система которого построена на решениях компаний концерна «Телематика».