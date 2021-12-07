Hanwha-Techwin – новые камеры Wisenet серии X с искусственным интеллектом на чипсете Wisenet 7

Новые камеры бренда Wisenet из серии X представила компания Hanwha Techwin. Все новинки, в количестве 14 моделей, основаны на чипсете Wisenet 7 и обеспечивают разрешение от 2 до 8 МП. В них реализован встроенный искусственный интеллект, который действует по принципу глубокого обучения. Он позволяет достигать максимальной эффективности использования этих камер в современных системах видеонаблюдения.

С помощью искусственного интеллекта в новых камерах в реальном времени обнаруживаются и классифицируются люди, автомобили (легковая машина, автобус, грузовик, мотоцикл, велосипед), лица, автомобильные номера. При этом в кадре может надежно идентифицироваться одновременно большое число объектов. Ложные тревоги, вызванные движением теней или животных, дрожанием деревьев на ветру и тому подобными причинами, успешно отсекаются.

Метаданные, несущие в себе информацию о найденных объектах, пересылаются из камеры на сервер. По ним впоследствии проводится анализ событий, требующих расследования. Оператор системы может при необходимости получать эту информацию с сервера.

Искусственный интеллект обеспечивает также «более традиционную» видеоаналитику — обнаружение пересечения объектом виртуальной линии, его входа в заданную область и выхода из нее, появления и исчезновения предметов, «праздношатания», а также определение направления движения объекта. Без использования искусственного интеллекта детектируются движение, туман, расфокусировка камеры и ее выход из строя, удар по корпусу. Кроме того, обнаруживаются звуки и выполняется их классификация. На основе искусственного интеллекта работают также функции камер, предназначенные не для охраны объекта, а для повышения эффективности бизнеса заказчика — построение тепловой карты помещения, подсчет людей и управление очередями.

Hanwha-Techwin Wisenet

Три новых камеры имеют стандартное исполнение: модель Wisenet XNB-6003 обеспечивает разрешение 2 МП, Wisenet XNB-8003 — 4 МП, Wisenet XNB-9003 — 8 МП. Три цилиндрических камеры — Wisenet XNO-6083R, Wisenet XNO-8083R и Wisenet XNO-9083R — также имеют разрешение 2, 4 и 8 МП соответственно.

Остальные новинки являются купольными. Модель Wisenet XND-6083RV с разрешением 2 МП дополняют 4-мегапиксельные Wisenet XND-8083RV и Wisenet XND-8093RV и 8-мегапиксельная Wisenet XND-9083RV. Аналогичны по соотношению параметров и четыре купольных IP-телекамеры с защитой от вандализма: 2-мегапиксельная Wisenet XNV-6083R, 4-мегапиксельные Wisenet XNV-8083R и Wisenet XNV-8093R, а также 8-мегапиксельная Wisenet XNV-9083R.

В 2-мегапиксельных моделях XNO-6083R, XND-6083RV и XNV-6083R применяется моторизованный вариофокальный объектив, фокусное расстояние которого меняется от 2,8 до 12 мм. Камеры с разрешением 4 МП XNO-8083R, XND-8083RV и XNV-8083R, а также 8-мегапиксельные XNO-9083R, XND-9083RV и XNV-9083R оснащены объективом с диапазоном изменения фокусного расстояния 4,4-9,3 мм. У 4-мегапиксельных камер XND-8093RV и XNV-8093R этот диапазон: 10,9-29 мм. Настройку камер облегчает функция Simple Focus.

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Во всех телекамерах используется новая фирменная технология WiseNR II, которая позволяет с помощью искусственного интеллекта уменьшить смазанность изображения движущихся объектов, получаемого при низкой освещенности. Еще одна новая фирменная технология, Preferred Shutter («Предпочтительный затвор»), отвечает за подстраивание выдержки с целью снизить смазанность изображения при наличии движения в кадре. При этом искусственный интеллект находит движущиеся объекты и оценивает условия освещения.

Участвует искусственный интеллект и в сжатии изображения, формируемого в новых телекамерах. Оно выполняется не только при помощи кодеков H.264 и H.265, но и с использованием новой фирменной технологии WiseStream III. Эта технология, работая совместно с искусственным интеллектом, обеспечивает такое сжатие, при котором достигается более высокое качество изображения для тех участков кадра, в которых происходит движение, и более высокую степень сжатия для остальных. При желании пользователь камеры при настройке может обойтись ранее известной на рынке технологией WiseStream II, работа которой не связана с искусственным интеллектом.

Работа ИК-подсветки, встроенной во все новые IP-телекамеры, кроме трех моделей стандартного исполнения, автоматически контролируется с помощью технологии WiseIR. Дальность ИК-подсветки — 50 м. С помощью технологии extremeWDR динамический диапазон 2-мегапиксельных телекамер расширяется до 150 дБ, остальных — до 120 дБ.

Цифровая стабилизация изображения активируется с помощью встроенных гиросенсоров. Любую из камер можно перевести в режим наблюдения за вертикальной сценой с помощью функции Hallway View. В каждой новинке размещаются две карты памяти емкостью по 512 ГБ каждая. Питание подается на три модели стандартного исполнения по технологии PoE, на остальные — по PoE+.

Камеры трех цилиндрических и четырех антивандальных моделей работают в широком диапазоне температур — от -50 до +55°C. Они защищены от пыли и влаги по классу IP67. Для остальных купольных камер рабочий диапазон температур — от -25 до +55°C, для моделей стандартного исполнения от -10 до +55°C. Защита цилиндрических камер от удара соответствует классам NEMA4X и IK10, антивандальных — NEMA4X и IK10+.