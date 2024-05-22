IVA Technologies и «Аквариус» подписали соглашение о продвижении совместно разработанных ПАКов

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2024» (ЦИПР-2024) группа компаний «Аквариус» и IVA Technologies договорились о продвижении двух совместно разработанных программно-аппаратных комплексов для организации цифрового рабочего места.

Компании подписали соглашение о развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества для продвижения совместно разработанных программно-аппаратных комплексов (далее – ПАК), созданных на базе стека отечественных технологий. Новые ПАКи предназначены для организации цифрового рабочего места и будут использоваться для автоматизации деятельности государственных структур и субъектов предпринимательства на территории всей страны. В рамках договоренностей запланировано продвижение ПАКа для ПК и планшетов и ПАКа для моноблоков.

На ПАК для персональных компьютеров и планшетов Aquarius в составе ОС установлен клиент IVA Connect, позволяющий осуществлять подключение к экосистеме IVA: корпоративной телефонии, мессенджеру и платформе видеоконференцсвязи IVA MCU – флагманскому продукту IVA Technologies. Это позволит пользователям получить доступ к широкому функционалу для безопасных бизнес-коммуникаций: полноценное участие в видео- и аудио звонках, мгновенный обмен сообщениями и файлами, стенографирование, аудио- и видеозапись мероприятий и т.д.

ПАК для моноблоков Aquarius используется программное обеспечение видеотерминалов IVA, позволяющее подключать цифровое рабочее место к экосистеме корпоративных коммуникаций IVA. Пользователи смогут принимать участие в видеоконференциях, демонстрировать документы, презентации, видеоролики и другие данные.

«Активное и плодотворное сотрудничество наших компаний началось в прошлом году. Меньше, чем за год, мы совместно с технологическим партнером IVA Technologies выпустили два программно-аппаратных комплекса: для ПК и планшета и для моноблока. Второй мы впервые презентуем широкой аудитории здесь, в рамках ЦИПР-2024. Оба ПАКа позволят организовать цифровое рабочее место с доступом к полной функциональности привычных программ, необходимых для повседневной работы сотрудников госструктур. Мы не ограничиваемся взаимодействием только по этим двум решениям, в дальнейшем мы углубим наше сотрудничество в направлении встречной разработки оборудования, оптимизированного для функционирования целевых приложений цифрового рабочего места», – сказал Владимир Степанов, президент ГК «Аквариус».

«Сегодняшним соглашением IVA Technologies закрепляет свое намерение активно развивать технологическое партнерство с ГК «Аквариус» для внедрения на отечественном рынке импортонезависимых технологий для российского бизнеса и государственных структур. Совместными усилиями мы создали два программно-аппаратных комплекса для организации цифрового рабочего места с качественной видеоконференцсвязью и готовы предложить наши продукты рынку, где требуются масштабируемые и безопасные решения для корпоративных коммуникаций», – отметил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies.