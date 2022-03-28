«ТрансТелеКом» предлагает бизнесу платформу для коммуникаций IVA на базе отечественных технологических решений

Компания «ТрансТелеКом», провайдер цифровых сервисов, предлагает бизнес-клиентам программное обеспечение для унифицированных коммуникаций IVA, созданное на базе отечественных технологических решений. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Платформа предусматривает все стандартные потребности в коммуникациях сотрудников: видеоконференции, вебинары и различные видеокоммуникаторы. Ее возможности позволяют организовывать виртуальные переговорные комнаты, устанавливать индивидуальные настройки, осуществлять планирование конференций, единое администрирование всех медиасерверов, работу с аппаратными и программными клиентами.

Программное обеспечение помогает обеспечивать непрерывность бизнес-процессов и решать такие задачи как повышение доступности персонала, сокращение административных расходов, благодаря возможности оперативного взаимодействия между сотрудниками, в том числе, работающими дистанционно. Доступны инструменты оповещения с помощью е-mail, звонков, SMS и push-сообщений, настройки опросов и голосований, запись мероприятий и хранение файлов.

Корпоративный мессенджер IVA Connect обеспечивает быструю коммуникацию между сотрудниками с мобильных устройств или рабочих мест. Его функционал включает в себя обмен текстовыми сообщениями, документами и фотоматериалами, персональные и групповые аудио- и видеовызовы и другие возможности.

Компания «ТрансТелеКом» предлагает своим клиентам как возможность внедрения сервиса на инфраструктуре заказчика, так и облачную услугу ВКС IVA, при которой технически развертывание сервиса происходит на инфраструктуре ТТК и не требует от клиента дополнительных ресурсов и вычислительных мощностей. При желании заказчика возможна организация дополнительных сервисов, таких как предоставление оборудования и его настройка, интеграция с телефонией заказчика, увеличение объемов хранения.