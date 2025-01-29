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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167119
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Русин Максим



29.01.2025 Мэрия Новосибирска формирует единое цифровое пространство коммуникаций с помощью «МТС Линк» 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Русин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

8230 4
SAP SE 5279 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 232 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 2
MIND Software 19 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 2
Oracle Corporation 6694 2
Flant - Флант 96 2
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 5 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 72 2
Microsoft Corporation 24639 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Broadcom - VMware 2363 1
Salesforce.com 427 1
ГЛОНАСС АО 189 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Neogenda 1 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 46 1
Nginx - Энджайникс 167 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Dell EMC 5030 1
UIPath 101 1
TeamViewer 119 1
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 6 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Русагро Группа Компаний 277 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2505 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10098 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4683 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 898 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3859 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5302 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2479 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 534 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4015 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 197 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3730 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8004 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3073 1
DevOps - Development и Operations 866 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2189 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5321 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11065 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6783 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2952 1
DevOps as a Service - Managed DevOps 10 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1169 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5267 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 91 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
РнД Софт - Агредатор 2 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Linux OS 9967 1
MIND Software - MIND Guard 7 1
MIND Software - MIND Migrate 8 1
Apple iPhone 6 4861 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 691 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 140 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 469 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Jenkins 45 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
C/C++ - Язык программирования 756 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
IVA Connect 33 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 1
Red Hat OpenShift 132 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 926 1
Google Android 14010 1
Неолант - Неосинтез СУИД 3 1
Microsoft Windows 15677 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 859 1
Apple macOS 2066 1
Linux - Debian GNU 467 1
Порошин Тимур 30 2
Андрианов Павел 84 2
Смирнов Максим 44 2
Каримов Руслан 25 2
Груздев Антон 15 2
Карпов Евгений 40 2
Дорожко Алексей 6 2
Сургунд Роман 5 2
Бутов Максим 2 2
Нек Артур 4 2
Костин Вячеслав 2 2
Юдин Дмитрий 23 2
Толстых Антон 3 2
Трошкин Семён 2 2
Фурсов Петр 6 2
Журавлев Илья 4 2
Горская Татьяна 2 2
Кирюшин Сергей 83 1
Гузовский Денис 68 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Колесников Кирилл 6 1
Шкурпела Полина 12 1
Бондаренко Алексей 8 1
Макевнин Борис 44 1
Федечкин Эдуард 55 1
Житнушкина Ксения 1 1
Чунина Анна 4 1
Юрьев Константин 2 1
Костюченко Александр 1 1
Моисеенко Никита 1 1
Легостаева Светлана 83 1
Осипов Александр 87 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2924 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 129 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8047 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 809 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1180 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 237 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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