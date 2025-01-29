Русин Максим
Русин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ASF - Apache Software Foundation 207 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Порошин Тимур 30 2
|Андрианов Павел 84 2
|Смирнов Максим 44 2
|Каримов Руслан 25 2
|Груздев Антон 15 2
|Карпов Евгений 40 2
|Дорожко Алексей 6 2
|Сургунд Роман 5 2
|Бутов Максим 2 2
|Нек Артур 4 2
|Костин Вячеслав 2 2
|Юдин Дмитрий 23 2
|Толстых Антон 3 2
|Трошкин Семён 2 2
|Фурсов Петр 6 2
|Журавлев Илья 4 2
|Горская Татьяна 2 2
|Кирюшин Сергей 83 1
|Гузовский Денис 68 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Колесников Кирилл 6 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Бондаренко Алексей 8 1
|Макевнин Борис 44 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Житнушкина Ксения 1 1
|Чунина Анна 4 1
|Юрьев Константин 2 1
|Костюченко Александр 1 1
|Моисеенко Никита 1 1
|Легостаева Светлана 83 1
|Осипов Александр 87 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 2
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 237 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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