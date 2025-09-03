Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182111
ИКТ 14142
Организации 11002
Ведомства 1487
Ассоциации 1057
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78299
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 868

Неолант Неосинтез СУИД

Неолант - Неосинтез СУИД

УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 ЕВРАЗ внедрил среду общих данных для управления инвестпроектами 1
12.03.2024 Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами 2
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
04.10.2023 ГК «Неолант» и «Сапран» выпустили интеграционное решение для промышленных предприятий, объединяющее портал инженерных данных и платформу бизнес-анализа 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Неолант и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2249 2
Неолант - Neolant 43 2
SAP SE 5378 1
Dell EMC 5059 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
IBM - International Business Machines Corp 9504 1
8703 1
Oracle Corporation 6801 1
UIPath 106 1
Nginx - Энджайникс 181 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 182 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 57 1
Kofax 57 1
Flant - Флант 131 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 100 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 64 1
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 165 1
TeamViewer 129 1
МКБ - Московский кредитный банк 604 1
Русагро Группа Компаний 321 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 193 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 49 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 495 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 19 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6186 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 214 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 840 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11051 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1471 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13081 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5072 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 854 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7063 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3959 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12654 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1062 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1828 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4420 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5734 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6037 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16582 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 1
Microsoft Windows API 304 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26540 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3407 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1043 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3179 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13180 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7931 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 128 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2310 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 433 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22345 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1756 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2734 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11887 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 146 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 378 1
Microsoft Windows приложения 217 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2726 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 628 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 70 1
Microsoft Windows 16112 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1033 1
Google Android 14457 1
Apple macOS 2174 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1645 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1163 1
CSoft Model Studio CS 16 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 914 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5637 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 530 1
1С:ERP Управление предприятием 665 1
Red Hat OpenShift 134 1
Nomad 50 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 694 1
Swarm 31 1
Linux - Debian GNU 513 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 128 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 20 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 23 1
Передовые технологии - RuDesktop 30 1
РнД Софт - Агредатор 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 967 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 24 1
Форсайт Аналитическая платформа 13 1
Microsoft Teams - MS Teams 592 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 19 1
Комиссаров Дмитрий 233 1
Осипов Александр 91 1
Юдин Дмитрий 26 1
Тарасов Сергей 43 1
Славин Борис 35 1
Рухлов Олег 2 1
Русин Максим 5 1
Осипов Фаддей 21 1
Комиссаров Кирилл 8 1
Юрьев Константин 2 1
Толстых Антон 3 1
Трошкин Семён 2 1
Фурсов Петр 10 1
Костюченко Александр 2 1
Журавлев Илья 4 1
Тихоновский Владислав 1 1
Юревич Вероника 1 1
Тарасенко Владимир 36 1
Борзов Тимофей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9672 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17032 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5158 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2772 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5352 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1483 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5892 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8095 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5705 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6169 1
Gartner - Гартнер 3588 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: