ЕВРАЗ внедрил среду общих данных для управления инвестпроектами

ЕВРАЗ завершил очередной этап цифровизации инвестиционной деятельности: в промышленную эксплуатацию введена среда общих данных (СОД) на базе датацентричного программного продукта «Неосинтез». Проект реализован в соответствии с утвержденным в компании «ТИМ-стандартом» (стандартом технологий информационного моделирования). Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

СОД ЕВРАЗа включает в себя систему технического документооборота и систему управления инженерными данными, что позволяет осуществлять массовую загрузку документации, ее бесшовную передачу, а также синхронизацию главного реестра между рабочими группами проектов и генпроектировщиком в лице «ЕвразИнжиниринга». Пользователи среды данных могут просматривать цифровые информационные модели (ЦИМ) в веб-браузере.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

До конца 2025 г. СОД будет применяться в более чем 30 инвестпроектах, это повысит прозрачность, управляемость и уровень коммуникаций при их реализации. Среди этих проектов такие значимые для компании, как техперевооружение коксовой батареи №10 ЕВРАЗ НТМК стоимостью около 28 млрд руб. и строительство комплекса серогазоочистки на аглофабрике ЕВРАЗ ЗСМК с инвестициями 21 млрд руб. В перспективе система будет тиражирована и на проекты операционной деятельности.

«Среда общих данных является одним из ключевых элементов ТИМ-системы ЕВРАЗа. Также у нас внедрена система автоматизированного проектирования и конструктор техзаданий на проектно-изыскательские работы. Мы начали проектирование системы управления ценообразованием и бюджетированием, тестируем возможности применения ИИ и применяем автоматизированную систему стройконтроля. Эти и другие инициативы вошли в пятилетнюю стратегию цифровизации инвестиционной деятельности, что поспособствует минимизации отклонений по стоимости и срокам реализации инвестиционных проектов», – сказал директор по цифровизации инвестиционной деятельности ЕВРАЗа Рустам Саматов.

