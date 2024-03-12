Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами

ИТ-компания «Неолант» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества будет представлено совместное решение для управления активами. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Неолант» осуществляет комплексные проекты в области информационных технологий и предоставляет свои услуги в России и за рубежом. Обладает глубокой экспертизой в создании цифровых исполнительных инженерных моделей для промышленных предприятий различных отраслей. В продуктовый портфель компании входит система управления инженерными данными «Неосинтез».

«Консист Бизнес Групп» является разработчиком системы «Турбо Торо» — отечественного решения для управления ремонтами оборудования и обладает многолетним опытом его внедрения.

Компании подписали соглашение об объединении экспертиз, услуг и продуктов для формирования нового интегрированного решения. Оно позволит получить практическое ускорение в урегулировании инцидентов за счет визуализации объекта и его своевременного ремонта. Система сможет синхронизировать нормативно-справочную информацию и мастер-данные, отображать индекс технического состояния оборудования, регистрировать его дефекты на 3D-модели. Персонал будет иметь доступ к инструкциям и инженерным данным активов.

14 марта 2024 г. партнеры представят рабочий прототип совместного решения на онлайн-мероприятии «ТОиР 360. Автоматизируем ремонты на Турбо», организованном «Консист Бизнес Групп».

Владислав Тихоновский, первый заместитель генерального директора группы компаний «Неолант»: «Рынку нужны функциональные применения цифровой модели, которые дают прикладные системы, и, прежде всего, системы технического обслуживания и ремонтов. Представление интеграционного решения двух референтных систем "Турбо Торо" и “Неосинтез” является знаковым шагом в этом направлении. Эксплуатанты промышленных объектов получают принципиально новую функциональность».

Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп»: «Партнерство с "Неолант" – важный этап развития наших решений в сегменте ТОиР. При этом мы не просто объявляем о сотрудничестве, но и представляем прототип системы, которая позволит вести процессы управления ремонтами более эффективно. 3D-технологии дают возможность получить реальное ускорение в процессах работы диспетчерских и инженерных подразделений при обнаружении и устранении неисправностей оборудования».

Тимофей Борзов, вице-президент «Ланит»: «Партнерство "Неолант" и “Консист Бизнес Групп” является частью глобальной стратегии "Ланит" в направлении цифровизации промышленных компаний. Мы всегда находимся в поиске наиболее интересных и перспективных технологий, которые изменят бизнес наших клиентов в лучшую сторону. "Ланит" обладает перспективной линейкой решений, а технологии “Неолант” расширят возможности автоматизации процессов современной производственной компании».

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АО ГК «Неолант» осуществляет комплексные проекты в области информационных технологий и предоставляет услуги в России и мире по направлениям: разработка, поставка и внедрение отечественных систем — СУИД «Неосинтез», САПР «Полином», InterBridge Pro, САПР СПЛИТ; цифровой инжиниринг на этапах проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации промышленных объектов; разработка государственных и корпоративных информационных систем на заказ; информационное и имитационное моделирование предприятий.

«Консист Бизнес Групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на ее основе. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и успешно работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 50 отраслевых партнерских разработок.

«Ланит» — «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» — многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Команда «Ланит» – 14,5 тыс. человек.