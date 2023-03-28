Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2023», которая состоится 4 апреля.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Алексей Дорожко, заместитель директора Департамента развития отрасли ИТ, Минцифры России ;

Тимур Порошин, владелец продукта T1 CRM;

Максим Бутов, руководитель практики ERP, «ТерраЛинк»;

Татьяна Горская, руководитель функционального направления практики «1С», ТерраЛинк;

Максим Русин, управляющий директор, МКБ;

Денис Гузовский, член правления, СК «Росгосстрах»;

Антон Груздев, технический директор, MIND Software;

Илья Владимирович, директор по продуктам «Турбо»;

Евгений Карпов, BDM, vStack;

Максим Смирнов, заместитель генерального директора, IVA Technologies;

Сергей Кирюшин, директор департамента информационного обеспечения МИД России, спецпредставитель министра по вопросам цифровой трансформации;

Борис Макевнин, директор ИТ, «Т Плюс»;

Артур Нек, управляющий партнер Kaiten;

Вячеслав Костин, генеральный директор, IconSoft;

Кирилл Колесников, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации, «Синара-Транспортные Машины»;

Павел Андрианов, член правления, Национальный расчётный депозитарий;

Роман Сургунд, независимый эксперт;

Наталья Погорелова-Триппель, начальник департамента развития ИТ процессов и портальных решений, банк «Зенит»;

Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы, ОАК;

Руслан Каримов, директор по продукту, «Восточная горнорудная компания»;

Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «Уралхим»;

представитель компании «Терн».



Вопросы к обсуждению:

Тенденции российского импортозамещения

Российская разработка получила шанс для качественного рывка.

Собственная разработка лидеров отраслей может составить конкуренцию продуктам ИТ-компаний.

Проекты внедрения ускорились 一 на пилоты уходит 2一4 месяца.

Остановка проектов внедрения с участием зарубежных вендоров.

В классификаторе российского ПО появятся новые классы ПО.

В классификаторе появится раздел отраслевого прикладного ПО «для решения специфических задач в отдельных отраслях».

Почему никто не вспоминает про 5G.

Что мешает импортозамещению

Дефицит кадров среди разработчиков, аналитиков, методологов.

Отсутствие нишевых отечественных решений, например в области интегрированных сетей передачи данных.

Недостаток инструментов для безопасной разработки.

Необходимость быстро и одновременно заменить зарубежные решения, которые компании развивали 5–10 лет.

Отсутствие отраслевых стандартов в области разработки.

Практика импортозамещения

Как провести переприоритизацию портфеля ИТ-проектов в условиях срочного импортозамещения.

Новая стратегия в подходе к обеспечению кибербезопасности 一 ключевые изменения.

ИБ как сервис 一 облачные провайдеры предлагают набор взаимоувязанных сервисов безопасности.

Переход на российские решения Open Source.

Российские корпорации развивают собственные центры ИТ-компетенций, чтобы вырастить специалистов.

Как замена зарубежных решений на российские меняет эффективность бизнеса.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.