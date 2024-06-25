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Импортонезависимость
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IVA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и IVA Technologies, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Enterprise Certified, Postgres Pro Certified (версии 13,14,15,16) и платформы видеоконференцсвязи IVA MCU. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Платформа IVA MCU — флагманский продукт IVA Technologies для корпоративной видеоконференцсвязи в формате on-premise, предназначенный для безопасного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Помимо базовых функций на платформе IVA MCU доступны: возможность выводить на экран неограниченное количество видеоизображений от участников, стенограф, бизнес-ассистент и шумоподавление на основе ИИ, видео- и аудиозапись мероприятий, широкая вариативность мер защиты видеоконференций и более тысячи других опций для совместной работы. Продукт внесен в единый реестр российского ПО Минцифры, №5563 от 24.06.2019.

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Безопасность

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Евгений Родыгин, директор по информационной безопасности и специальным проектам IVA Technologies: «IVA Technologies ведет непрерывную и последовательную работу по формированию комплексного импортонезависимого стека интеграционных решений в интересах обеспечения информационной безопасности наших заказчиков. Подтвержденная совместимость корпоративной ВКС-платформы IVA MCU и СУБД Postgres Pro — это еще один шаг, позволяющий наряду с другими решениями реализовывать безопасные проекты любого масштаба».

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