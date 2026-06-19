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Агапова Анна
СОБЫТИЯ
Агапова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 57 1
|Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 54 1
|PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164139 2
|Колумбия - Республика 546 1
|Канада 5055 1
|Испания - Королевство 3816 1
|Турция - Турецкая республика 2586 1
|Узбекистан - Республика 1977 1
|Беларусь - Белоруссия 6241 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1233 1
|Казахстан - Республика 5990 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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