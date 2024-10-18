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Компания «ТрансТелеКом» предоставила сервисы связи Центру координации проектов цифровой экономики Нижегородской области

Компания «ТрансТелеКом» предоставила услуги связи Государственному автономному учреждению Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики». Специалисты макрорегиона Верхневолжский компании «ТрансТелеКом» организовали для Центра информационных технологий доступ в интернет и сервис «Защита от DDoS-атак». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

«Услуги связи и сервисы информационной безопасности – одно из ключевых направлений нашей деятельности. Многолетний опыт и экспертиза нашей команды позволяют реализовывать проекты в интересах клиентов с соблюдением высочайшего качества услуг», - отметил директор макрорегиона Верхневолжский компании «ТрансТелеКом» Андрей Колесник.

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Цифровизация

«Наша работа основана на постоянном цифровом потоке. Бесперебойная связь и защита информации – непременное условие эффективного существования всех бизнес-процессов», - отметил Виталий Климашов, директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики».

Центр координации проектов цифровой экономики Нижегородской области занимается созданием и обеспечением функционирования межведомственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Нижегородской области, единой системы электронного документооборота и делопроизводства органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления Нижегородской области, а так же другими проектами, связанными с цифровыми сервисами Правительства Нижегородской области.

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