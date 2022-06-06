Разделы

ПО ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Нижегородская область завершила миграцию на российскую коммуникационную платформу

Правительство Нижегородской области начало замещать зарубежное коммуникационное ПО в 2021 г. На сегодняшний день свыше 900 организаций находятся в системе CommuniGate Pro, в том числе все общеобразовательные школы региона.

Критерии выбора

Правительство Нижегородской области мигрировала на CommuniGate Pro, отечественную платформу коммуникаций. «Одна из главных задач сегодня, установленная руководством нашей страны – переход на отечественное оборудование и программное обеспечение. Предыдущее используемое нами решение этим условиям не отвечало. Поэтому в рамках политики импортозамещения для дальнейшего развития централизованного сервиса корпоративных коммуникаций выбирались отечественные сертифицированные решения», — рассказывает директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» Владимир Распопов.

pexels-fauxels-3184357.jpg

Основополагающими критериями в выборе решений стала функциональность, стоимость и возможность интеграции с другими сервисами

Специалистами ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» был проведен сравнительный анализ отечественных коммуникационных платформ. Основополагающими критериями в выборе решений стала функциональность, стоимость и возможность интеграции с другими сервисами. Немаловажной также для заказчика была и возможность доработки функционала под определенные задачи, сформированные в Нижегородском регионе.

Полноценное решение

По итогам анализа была выбрана платформа CommuniGate Pro, внесенная в реестр российского ПО. Это решение совмещает на одной платформе почту, чат, календарь, заметки, общую работу с файлами. Преимуществом стали и гибкие настройки платформы.

Окончательное решение было принято после проведения сравнительных тестов. По словам Владимира Распопова, большую роль сыграла оперативная и профессиональная работа инженерного состава CommuniGate Systems. Команда, выделенная для тестирования решения в Нижегородском регионе, получала не только ответы на вопросы, а полноценное решение конечной задачи.

В итоге весь запрашиваемый функционал был продемонстрирован во время тестовой работы. По вопросам безопасности и импортозамещения решение так же соответствовало предъявляемым требованиям – сервер CommuniGate Pro зарегистрирован в Едином реестре российских программ, а наличие встроенного решения AntiVirus/AntiSpam Plugins позволило сократить время внедрения и соблюсти требования по информационной безопасности. В самой же платформе реализованы механизмы безопасности, в том числе в соответствие с требованиями законодательства и регуляторов.

Как отмечает Владимир Распопов, из всех сервисов платформы в регионе в первую очередь используется сервер электронной почты. Удобный функционал позволяет обмениваться электронными письмами с любыми почтовыми серверами, использующими SMTP-протокол, и их расширениями, а также предоставляет доступ к почтовым ящикам, привязанным к учетной записи через протоколы POP, IMAP, MAPI, и AirSync.

Социальный эффект

Хотя проект развивается относительно недолго, некоторый социальный эффект уже можно оценить. Например, с учетом возросшего в регионах числа массовых ложных рассылок электронных писем о террористических угрозах существующие антиспам плагины (надстройки) платформы CommuniGate Pro позволяют оперативно оценивать и реагировать на потенциальные угрозы сотрудникам правоохранительных органов. При этом технологии данной платформы позволяют не прерывать образовательный процесс и не нарушать работу социально значимых объектов без должной необходимости.

«В первую очередь я бы посоветовал обратить внимание на реальный функционал предлагаемых решений, на ресурсы системы и обязательно на качественную поддержку. Также немаловажно просчитать стоимость владения решением в разрезе 3-5 лет, чтобы после его внедрения не остаться с проблемами «один на один». Зачастую привлекательный низкий первоначальный платеж по некоторым решениям полностью нивелируется дальнейшими крупными платежами за внедрение и поддержку. Мы подумали об этом на этапе выбора коммуникационной платформы и не прогадали – для нас новая коммуникационная платформа оказалась выгоднее предыдущего зарубежного ПО», — отмечает Владимир Распопов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти выделили миллионы на план прорыва высокотехнологичного малого бизнеса на зарубежные рынки

Реестр российского ПО перестанет быть неприступной крепостью. Доступ разработчиков к нему резко упростят

Чтобы победить дефицит кадров, ИТ-отрасль требует бесплатное второе высшее образование

Власти потратят 63 миллиарда на спутниковый интернет для Крайнего Севера

В России запущена система автоматической борьбы с мошенническими сайтами

Microsoft переманила топ-менеджера, подсадившую госсектор США на облака Amazon

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Как выбрать мойку высокого давления для дачи: советы ZOOM

Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
Показать еще