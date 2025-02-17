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InnoSTage Data Analysis Platform In-DAP


Платформа In DAP объединяет инструменты моделирования и анализа данных, применяемые организациями в системах поддержки принятия решений (СППР), а также для выполнения других задач, связанных с бизнес-аналитикой, планированием и прогнозированием


17.02.2025 Innostage обновила платформу для аналитики больших данных In DAP 4
02.02.2024 Innostage и ИТ-кампус «Неймарк» создадут студенческий SOC в Нижнем Новгороде 2
05.07.2023 В России открылся магазин матмоделей, предсказывающих цены на сырье и вероятность дефолта 1
04.07.2023 В России появился маркетплейс математических моделей для бизнеса 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

InnoSTage Data Analysis Platform и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 148 3
Неймарк ИТ-кампус 21 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 782 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2272 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5340 2
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Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4030 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1040 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1868 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4738 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3838 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 744 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 823 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 1
Python - высокоуровневый язык программирования 946 3
FreePik 1021 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2045 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 67 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Гибадуллина Алсу 3 3
Гузаиров Айдар 56 1
Черепенников Валерий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2679 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2980 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1382 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3118 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1891 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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