InnoSTage Data Analysis Platform In-DAP
Платформа In DAP объединяет инструменты моделирования и анализа данных, применяемые организациями в системах поддержки принятия решений (СППР), а также для выполнения других задач, связанных с бизнес-аналитикой, планированием и прогнозированием.
InnoSTage Data Analysis Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|InnoSTage - Инностейдж 148 3
|Неймарк ИТ-кампус 21 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
|Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 122 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.