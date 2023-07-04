В России появился маркетплейс математических моделей для бизнеса

Команда разработчиков платформы In-DAP создала маркетплейс математических моделей для бизнеса и госсектора. Заказчики могут не только приобрести на нем готовые модели, но и оставить заявки на разработку новых. Об этом CNews сообщили представители In-DAP.

На сегодняшний день платформа In-DAP обладает возможностями по разработке разнообразных математических моделей. Они позволяют заказчикам выявлять взаимосвязи между процессами, аномалии в их развитии, барьеры и драйверы, которые оказывают на него влияние, и делать различные прогнозы.

Однако зачастую организациям нет смысла разрабатывать новые модели: с их задачами могут справиться модели, созданные ранее для других компаний и госучреждений. В связи с этим команда разработчиков платформы In-DAP приняла решение о создании маркетплейса моделей для заказчиков.

На новом маркетплейсе представлен широкий спектр моделей для государственных и финансовых организаций, компаний из сферы производства, энергетики и ритейла. С их помощью заказчики могут принимать решения для повышения эффективности бизнеса, а также справляться с нестандартными задачами, например, возникающими в ходе работы ситуационных центров.

Среди моделей, которые сегодня можно приобрести на маркетплейсе – модели рассеивания загрязняющих веществ, оттока клиентов, расположения товарных групп в магазине, цепочек поставки и логистики, прогноза цен на сырье, выявления отклонений в работе оборудования и др.

Все модели, представленные на маркетплейсе, реализованы на языке Python, поэтому заказчики смогут доработать их в соответствии со спецификой своих бизнес-процессов и данных.

«По нашим оценкам, в 2023 г. рост рынка систем поддержки принятия решений составит около 10%. Государственные организации, владельцы объектов критической инфраструктуры, коммерческие предприятия продолжают активно внедрять отечественные СППР. Среди преимуществ, которые выделяет наш маркетплейс на рынке СППР — наличие готовых моделей с открытым исходным кодом. Заказчики могут доработать их, сделав способными решать даже очень специфичные и сложные задачи», — отметила Алсу Гибадуллина, представитель команды разработчиков In-DAP.

Маркетплейс создан на платформе In-DAP, развернутой в защищенном хранилище. Подключение хранилищ формата S3, удаленных обработчиков позволяет платформе распределять вычисления и хранение информации, что приводит к повышению производительности при работе с моделями.

***

In-DAP – платформа, включающая уникальный набор инструментов для поддержки принятия решений и выполнения задач по получению, обработке, анализу и хранению данных. Платформа позволяет настроить пользовательский интерфейс моделей и многократно их использовать, сохраняя использованные исходные, промежуточные и итоговые данные.

In-DAP не накладывает ограничения на объем обрабатываемой информации, и допускает использование дополнительных, внешних мощностей и хранилищ данных для решения «тяжелых» задач обработки «больших данных». Платформа позволяет проводить анализ и сравнение данных, полученных в результате работы разных версий моделей и/или при различных начальных условиях и параметрах запуска.