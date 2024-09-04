Разделы

ИТ в госсекторе
|

СКБ «Контур» и ЦБТ будут развивать биометрические сервисы​

4 сентября 2024 г. генеральный директор СКБ «Контур» Михаил Сродных и генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители СКБ «Контур».

Партнеры договорились развивать пользовательские сервисы, функционирующие на базе Единой биометрической системы, в частности – совместно реализовать услугу по заселению в гостиницы без паспорта.

Михаил Сродных, генеральный директор СКБ «Контур»: «Соглашение о сотрудничестве между «Контуром» и ЦБТ позволит объединить наши усилия для развития биометрических сервисов. Это станет еще одним шагом на пути увеличения технологических возможностей, которые «Конту»р готов предложить своим клиентам и партнерам, в том числе в сфере услуг и информационной безопасности, а также внесет свой вклад в укрепление доверия со стороны общества к более широкому применению биометрических технологий в нашей стране».

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний
Цифровизация

Еще одна цель соглашения – оказывать друг другу консультационную поддержку, организовать взаимный обмен опытом в рамках компетенций «Контура» и ЦБТ.

Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрический технологий, оператора Единой биометрической системы: «Внедрение биометрических технологий – один из драйверов цифровизации гостиничного бизнеса. В настоящее время мы совместно с «Контур.Отель» реализуем пилотный проект по регистрации в отелях с помощью биометрии. Этот сервис позволит максимально упростить процедуру заселения, сделать ее быстрее и комфортнее для граждан».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» подорожал с 1,5 до 2,3 трлн рублей

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS