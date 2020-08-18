«Контур» запустил площадку для бронирования отелей

Начал работу новый онлайн-сервис для бронирования отелей по России Roomtoday.ru. Продукт создан ИТ-компанией «Контур».

Зарегистрироваться на Roomtoday могут любые гостиницы России. Сейчас на площадке доступны для бронирования более 2,8 тыс. отелей. В будущем появится возможность заказывать такси, услуги гидов и экскурсии.

Для туристов Roomtoday привлекателен тем, что позволяет забронировать отель без предоплаты. Этим площадка отличается от других сервисов бронирования. Оплата за номер вносится непосредственно при заселении. Кроме того, чтобы сделать бронь, хватит минимальных сведений — ФИО, номера телефона и электронной почты. Данные паспорта указывать не нужно.

Евгений Петров, руководитель онлайн-сервиса Roomtoday.ru, сказал: «Roomtoday — это третий продукт "Контура" в линейке, связанной со сферой гостеприимства и туризма. До этого успешно стартовали и развиваются "Контур.Отель" для управления гостиницами и "Контур.ФМС" для онлайн-регистрации гостей в УВМ МВД. Roomtoday — это одновременно B2B- и В2С-сервис, нашими пользователями выступают и гостиницы, и туристы. Для Контура запуск сервиса B2C — необычная и интересная задача, потому что, как правило, мы работаем с бизнесами, а теперь будем взаимодействовать и с физическими лицами. Вот уже более 30 лет "Контур" делает удобным для бизнеса взаимодействие с контролирующими органами, упрощает документооборот, участие в электронных торгах и многое другое. Сейчас мы рады применить этот опыт в развитии сервиса для физических лиц».