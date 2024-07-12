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Цифровизация Внедрения
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«СКБ Контур» внедряет в гостиничный бизнес биометрические технологии ​

Пилотный проект компания планирует запустить уже в сентябре 2024 г. вместе с «Центром биометрических технологий». Об этом заявил генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Сейчас «СКБ Контур» ведет переговоры с гостиницами, которые будут участвовать в пилотном проекте. Параллельно готовит технологические возможности сервиса «Контур.Отель», с помощью которого и будет проходить подтверждение личности клиента. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Проект «СКБ Контур» позволит проводить заселение в отель без паспорта: фото гостя будет автоматически сверяться с государственной Единой биометрической системой (ЕБС), а данные паспорта подтягиваться с «Госуслуг». Пока, как и у всех пилотных проектов, есть определенные трудности, отметил Михаил Сродных. Например, некоторые гостиницы с опаской относятся к биометрическим технологиям. Но плюсов намного больше.

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Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Технология биометрии будет полезна всем участникам. Гость сможет быстро заселиться без паспорта. Отель — экономить время, сокращать ошибки. Кроме этого гостиницы смогут решить проблему дефицита кадров за счет автоматизации процесса».

Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора «Центр биометрических технологий»: «Все больше сервисов позволяют подтверждать личность не только с помощью паспорта, но и по биометрии. При этом у человека всегда остается выбор — пользоваться передовой технологией или по старинке предъявлять бумажные документы. Убежден, что сервис заселения в гостиницы без паспорта найдет свою аудиторию и станет дополнительным драйвером цифровизации для всей индустрии гостеприимства».

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