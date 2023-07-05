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Formind представляет новое ИТ-решение для управления девелоперским циклом

Компания Formind представляет единую платформу для эффективного управления строительными процессами на всех этапах девелоперского цикла. Она позволяет объединить заказчиков и подрядчиков в едином рабочем пространстве и улучшить бизнес-показатели, управляя сроками, качеством и финансами.

На данный момент платформа закрывает потребности бизнеса по управлению сроками проекта на всех этапах благодаря двум реализованным сервисам. Они закрывают задачи, связанные с планированием и контролем проектов, а также позволяют минимизировать риски срыва сроков и превышения бюджета.

Управление проектами

﻿Сервис предназначен для составления план-графика проекта, координации задач и распределения ресурсов. Система объединяет долгосрочное планирование на верхнем уровне с краткосрочными ежедневными задачами каждого сотрудника. А также точно анализирует текущее состояние проекта, автоматически пересчитывает показатели с учетом изменений и факта выполненных работ по графику. В результате выработка сотрудников повышается на 30%, а в случае использования продукта в проектном отделе время разработки документации сокращается на 20%. Функционал позволяет формировать аналитические отчеты для руководителей и представлять целевые метрики в удобном формате.

Управление СМР

Решение упрощает организацию строительства, позволяет в автоматизированном режиме сформировать план-график и оцифровать контроль сроков строительно-монтажных работ. Система включает встроенный справочник видов работ, автоматически определяет даты завершения проекта, пересчитывает показатели при изменениях. Функция для учета факта выполненных работ, реализованная в виде удобной «шахматки», освобождает подрядчиков от ручного формирования и сведения отчетов. Централизация достоверных данных в едином пространстве дает возможность осуществлять мониторинг хода строительства и формировать аналитические дашборды для принятия управленческих решений в режиме реального времени.

Таким образом сервис способствует повышению эффективности принятых решений на 20%, сокращает сроки строительства на три месяца и повышает уровень лояльности клиентов на 50%.

Павел Гуштюк, СЕО Formind: «Разработка Formind создана на основе нашего многолетнего опыта в бизнесе и экспертизы в ИТ. Это полностью российский продукт. Платформа помогает эффективно управлять процессами и человеческими ресурсами, благодаря чему вписать весь девелоперский цикл в бюджеты и сроки становится гораздо проще. По сути, девелопер получает инструмент управления всеми рисками, который защитит проект от срыва сроков и поможет оптимизировать потребление ресурсов и сократить затраты. В ближайшем будущем мы планируем добавить функцию управления качеством».

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