Ильский НПЗ ускорил процесс формирования отчетности по МСФО с помощью «1С:ERP.Управление холдингом»

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе внедрили подсистему «Учет по МСФО» на базе программного продукта «1С:ERP.Управление холдингом». Реализация проекта позволила ускорить получение регламентированной и управленческой отчетности на 60%, а также сократить административные расходы и трудозатраты на 30% и 55% соответственно. Всего было создано 400 автоматизированных рабочих мест.

Ранее на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (ООО «КНГК-ИНПЗ») в партнерстве с компанией «Аксиома-Софт» были автоматизированы бизнес-процессы казначейства, бюджетирования, регламентированного учета. Таким образом, внедрение подсистемы «Учет по МСФО» послужило развитием уже ранее созданной комплексной информационной системы.

До внедрения в «КНГК-ИНПЗ» процесс формирования отчетности по МСФО осуществлялся с помощью шаблонов MS Excel. В конечном итоге формировался файл «Консолидация», объединявший данные по группе. Файл содержал сводный регистр «Консо» с данными по счетам МСФО и декомпозицией данных по компаниям группы, а также формы «Консоправки», «Отчет о финансовом положении», «Отчет о движении денежных средств» и другие. Кросс-сверка показателей выполнялась в отдельном файле.

При этом данные в файл «Консолидация» переносились из файла «Трансформация», который содержал в себе 24 формы – «Шахматная ведомость», «ОСВ», «Информация о нематериальных активах», «Информация о запасах» и прочие. Для заполнения отдельных трансформационных форм использовали вспомогательные файлы, в которых отбирали данные по журналу проводок, выполняли расчет себестоимости, формирование данных по основным средствам запасам и займам.

Для ускорения формирования отчетности компания «Аксиома-Софт» внедрила в «КНГК-ИНПЗ» подсистему «Учет по МСФО» на базе программного решения «1С:ERP.Управление холдингом». Уникальность проекта заключалась в том, что в ходе его реализации было соблюдено ключевое требования заказчика – максимально использовать типовые механизмы программы. При этом новые компании группы не требуют адаптации внедренной модели.

Таким образом, удалось автоматизировать сбор данных по всем компания группы, в том числе посредством механизма обмена данными через прямое подключение ко внешним информационным базам на платформе «1С:Предприятие». Помимо этого, автоматизировали функции параллельного учета, за счет чего была повышена достоверность данных. Также оптимизировали процессы сворачивания доходов и расходов, сверки ВГО, формирования трансформационных корректировок, элиминации и консолидации данных, кросс-сверки (посредством типовых правил проверки), формирования итогового пакета печатных форм. Также была выполнена интеграция с другими информационными системами компании – «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С:Бухгалтерия предприятия Корп».

Кроме того, среди ключевых результатов проекта – сокращение зависимости от персонала за счет повышения унификации, технологичности и прозрачности ключевых процессов. Трудозатраты в подразделениях сократились на 50%. Также были снижены риски, связанные с ошибками ввода информации, а формирование управленческой и регламентированной отчетности ускорилось на 60%.